Balıkesirli işletmeci isteyenin karnını bedava doyuruyor - Son Dakika

Balıkesirli işletmeci isteyenin karnını bedava doyuruyor

16.04.2021 10:01
Balıkesirli işletmeci isteyenin karnını bedava doyuruyor, System.String[]

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, köfte, kokoreç ve hamburger servisi yapan Hüseyin Emre Bertan, hayırlı bir kampanyaya imza attı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, köfte, kokoreç ve hamburger servisi yapan Hüseyin Emre Bertan, hayırlı bir kampanyaya imza attı. İsteyenin karnını bedava doyuran Bertan, şehit yakınlarından da para almıyor. Bertan'ın işyerinin camına astığı yazı da büyük ilgi gördü.

Burhaniye'de Ali Çetinkaya Caddesinde, kokoreç, köfte ve hamburger servisi yapan 30 yaşındaki Hüseyin Emre Bertan, 4 yıldan beri çalıştırdığı işletmesinde ihtiyaç sahiplerini doyururken, İstanbul'da bir işletmede gördüğü yazıyı da işyerinin camına yazdırdı. Bertan, işyerinin camına" Bu iş yerinde açsanız ve paranız yoksa çekinmeden söyleyin. Yolunuz düşer sonra ödersiniz. ya da bir dua ile insanlık ölmemiş dersiniz. Aynı zamanda şehit çocuklarından ve şehit ailelerinden ücret alınmamaktadır. Bedeli, babaları tarafından ödenmiştir. Bizden yana helaldir" yazdırdı.

15 yıldır yiyecek sektörünün içinde olduğunu anlatan Hüseyin Emre Bertan, " 4 yıldan beri burada hizmet veriyorum. İstanbul da gördüğüm bu yazıyı işletmenin camına yazdırdım. Yazının altına şehit ailelerini de ekledim. Uygulamamız müşterilerimiz tarafından ilgi gördü. Olumlu tepkiler aldım. Hayat paylaşınca güzel. Küçük bir katkımız olduysa bize ne mutlu. Müşterilerimizden güzel tepkiler geliyor. Allah, kısmet ederse uygulamamız bu şekilde devam edecek" dedi. - BALIKESİR

Balıkesirli işletmeci isteyenin karnını bedava doyuruyor
Balıkesirli işletmeci isteyenin karnını bedava doyuruyor
Balıkesirli işletmeci isteyenin karnını bedava doyuruyor
Balıkesirli işletmeci isteyenin karnını bedava doyuruyor
Balıkesirli işletmeci isteyenin karnını bedava doyuruyor

Hüseyin Emre, Balıkesir, İstanbul, Şehit, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Balıkesirli işletmeci isteyenin karnını bedava doyuruyor - Son Dakika


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