Son dakika! Balıkesirli kadın terzi kıyafete göre maske üretiyor - Son Dakika

Balıkesirli kadın terzi kıyafete göre maske üretiyor

BALIKESİR - Burhaniye ilçesinde, terzilik yapan 3 çocuk annesi Nurgül Narin, kıyafete göre maske üretiyor. 12 yıllık terzi olan Narin, pandemi ile birlikte maske üretimine başladığını anlatırken, tüm giderlerini maske üretimi ile sağladığını söyledi.

Burhaniye'de Belediye arkasında terzilik yapan Nurgül Narin, Covid-19 salgını ile birlikte maske üretimine başlarken, ürettiği yaklaşık 15 renk maskelerde büyük ilgi gördü. Özellikle kadınların tercih ettiği Narin yıkanabilir kumaştan ürettiği maskelerin tanesini 5 liradan satıyor. Geçimini maske üretiminden sağladığını anlatan Nurgül Narin, "Ben 12 yıllık terziyim. Pantolon paçası ve tadilat işleri yapıyordum. Ütü yapıyordum. Pandemi den sonra maske işine girdim. Şu anda dükkanımın gelirini maskeyle sağlıyorum. Dükkan kiramı ödüyorum. Harçlığımı çıkartıyorum. Pamuklu kumaşlardan çalışıyoruz. Akfil poplin yani kullanımı güzel. Tavsiye ederim. Bayanlar geliyor. Kıyafetlerine uygun alıyorlar. Böylece geçimimi sağlıyorum" dedi. İlkokul öğrencisi Kardelen Sülün de, "Her gün maskemi takıyorum. Bütün herkese maske takmasını tavsiye ediyorum. Kıyafetime uygun maske aldım. Bundan sonra bunu kullanacağım" dedi. Kuaför Yeliz Tuna ise, "Esnaf arkadaşımız burada çok güzel maskeler üretiyor. Hepsi pamuklu kumaştan. Sağlıklı kumaşlardan. Biz de esnaf arkadaşımıza yardımcı oluyoruz. Tanesi 5 lirada satışa sunuluyor" dedi.