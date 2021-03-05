Balıkesirli kadınlar ürettiklerini türkü ve manilerle paketleyip satıyor - Son Dakika

Balıkesir'in İvrindi ilçesine bağlı Gökçeyazı Mahallesi'nde bulunan Gökçeyazı Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin kadın ortakları, kendi tarlalarına ata tohumları ile ektikleri ürünleri kooperatifte türkü ve manilerle paketleyip Türkiye'nin dört bir yanında satıyor. Kadınlar hem tarlada hem kooperatifte çalışarak aile bütçesine ve bölge ekonomisine katkı sağlıyor.

Gökçeyazı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Şenol Uzan, AA muhabirine, kooperatif olarak kadınların ürettiği ürünleri Gökçeyazı Kooperatifi markası adı altında paketleyip satışa sunduklarını dile getirdi.

Ortaklarının üretmek istedikleri ürünleri kendilerine bildirilmesiyle bunların ata tohumlarını kendilerinin temin ettiğini ifade eden Uzan, herhangi bir kimyasal ilaç kullanmadan üretimi sağladıklarını vurguladı.

Uzan, "Ürünlerin mümkün olduğunca doğal yetiştirmelerini amaçlıyoruz. Ürettikleri ürünlerin tamamını da piyasa fiyatının üzerinde bir fiyatla kooperatif olmanın gereği, üretimlerine devam edebilmeleri ve severek üretmeleri için yüksek fiyatla alıyor, kendi markamız altında işletmemizde paketleyip yine kendi markamızda satışa sunuyoruz." ifadelerine yer verdi.

Kooperatif ürünlerini bayi ve e-ticaret üzerinden sattıklarını anlatan Uzan, "Bitkisel çaylardan baharatlara, bulgurdan nohuta, börülceden salçaya, tahinden pekmeze birçok ürün ve satışı gerçekleştirmekteyiz. Üretemediğimiz birtakım bitkisel ürünleri ise kendi doğal dağlarımızdan temin etmekteyiz. Ortaklarımız toplayıp getiriyorlar, paketleyip satıyoruz." dedi.

"Üretim yapan kadın ortağımız sayısı her geçen gün artıyor"

Ortağın 106 ortağı bulunduğunu söyleyen Başkan Şenol Uzan, "Üretim tesisi kurulmadan önce aktif olarak 4 kadın ortağımız vardı. Biz üretim işine başladıktan sonra her gün ortak sayımız arttı şu an 36 kadın ortak ile ürün tedariki etmeye devam etmekteyiz." diye konuştu.

"Evimize ailemize katkıda bulunmaktan çok memnunuz"

Kooperatifte 1 yıldır ortak olan Fatma Akbaş (41), kooperatif üzerinden satılan susamı yazın kendisinin ektiğini söyledi. Akbaş, "Susamı haziran ayında tarlama kendim ekiyorum. Ağustos-eylül ayı gibi hasadını yapıyorum. İlk önce tarladan yoluyoruz, bağlıyoruz, getirip dikiyoruz sonra silkerek susamı çıkarıyorum. Daha sonra kooperatife satıyorum. Yine kooperatifte kendim paketleyip Türkiye'nin her bir bölgesine gönderiyorum. Ürünler kendi ürünümüz, kendimiz severek kullanıyoruz. Herkese tavsiye ederim." dedi.

Kooperatifte bazı arkadaşlarının domates ekip salça yaptığını, mart ayında nohut ekip sattıklarını belirten Akbaş, "Burada çalışmaktan, evimize, ailemize katkıda bulunmaktan çok memnunuz. Bütün arkadaşlara tavsiye ederim." ifadesini kullandı.

Kooperatif çalışanı Nuray Uzan da (46), mayıs ayında topladıkları kozalakları temizleyip odunda 2 farklı yöntemle kaynatarak satışa hazır hale getirdiklerini söyledi. Pandemiyle ürettikleri kozalak reçeli, bal ve propolise yoğun ilgi olduğunu, bu durumun da kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Uzan, tüm Türk kadınlarını üretmeye davet etti.

Türkü söyleyip ürettiklerini paketlediler

Öte yandan tarlada ürettikleri ürünleri daha sonra çalıştıkları kooperatifte paketleyen kadınlar, bu sırada söyledikleri türkülerle motive olup eğleniyorlar.

Kooperatifin 50 yaşındaki kadın çalışanı Tülay Özaslan, "Arkadaşlarımı çalışırken güldürmek için türkü ve mani söylüyorum. Onlar da eşlik ediyorlar. Çalışmayı ve üretmeyi çok seviyorum. Bütün kadın arkadaşlarıma da tavsiye ediyorum. Herkes kendi ürününü eksin, üretsin. Vatana millete doğal ürünler yedirmekten gurur duyuyorum." dedi.