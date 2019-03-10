Balıkesirli Kasabın Kavurma Şenliği Şölene Dönüştü
44 dakika önce
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Kırsal Ağacık Mahallesinde kasaplık yapan Ahmet Tunca'nın düzenlediği 4.Kavurma Şenliği'nde büyük coşku yaşandı.
Balıkesir
'in Burhaniye
ilçesinde, Kırsal Ağacık Mahallesinde kasaplık yapan Ahmet Tunca
'nın düzenlediği 4.Kavurma Şenliği'nde büyük coşku yaşandı. Hazırlanan 100 kilo dana kavurması, şenliğe katılanlara ekmek arasında ikram edilirken, Edremit Akçay
'dan gelen 45 kişilik yürüyüş gurubu da mahalle meydanında halaylar çekti oyunlar onadı.
Ağacık Mahallesinde kasaplık yapan Ahmet Tunca tarafından organize edilen 4.Kavurma Şenliğinde 100 kilo dana etinden kavurma hazırlandı. Kazanlarda hazırlanan kavurma ekmek arası ikram edildi. Bu arada, şenliğe katılan Edremit Akçay Yürüyüş Grubu şenliğe büyük renk kattı. 45 kişilik grup oyunlar oynayıp türküler söylerken etkinliğe damgasını vurdu. Katılımcılar, Kasap Ahmet Tunca'ya teşekkür ederken, Tunca da şenliklerin devam edeceğini anlattı.
Katılımcılara teşekkür eden Kasap Ahmet Tunca'da"4.ncüsünü düzenlediğimiz Kavurma Şenliğine bütün misafirlerimizi davet ettik. Doğal, güzel ve organik etler sunduk. Herkes çok memnun kaldı, Bunu yıllarca geleneksel halde yaşatmayı düşünüyoruz. Körfez
halkına hizmet veriyoruz. Bundan da gurur duyuyoruz" dedi. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 02:42 Kaynak: İHA
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