Balıkesirli kaşif kışın araçların donmasını önleyen aparat geliştirdi - Son Dakika

Balıkesirli kaşif kışın araçların donmasını önleyen aparat geliştirdi

20.11.2020 11:54
Balıkesirli kaşif kışın araçların donmasını önleyen aparat geliştirdi, System.String[]

Bigadiç ilçesinde, gurbetçi Enver Kırbaş, kışın araçların donmasını önlemek için aparat geliştirdi.

Bigadiç ilçesinde, gurbetçi Enver Kırbaş, kışın araçların donmasını önlemek için aparat geliştirdi. Bazı bölgelerde, özellikle sabahları aracı çalışmayan sürücülere müjde.veren Kırbaş, Bazı Avrupa ülkeleri ile ve Rusya'da kullanılan benzeri sistemi Türkiye'de geliştirdiğini söyledi..

Motor ısıtıcısı benzerini Balıkesir'e getiren Bigadiçli 72 yaşındaki Enver Kırbaş, Türkiye'de seksen vilayette araç sürücülerini büyük bir sıkıntıdan kurtaracak buluşunun dağıtımına başlandığını söyledi. Kırbaş, buluşunun, "aracım dondu, aracım çalışmadı, aracım ısınmadı" şikayetlerini ortadan kaldıracağını söyledi. Uzun zamandır İsveç'te yaşadığını anlatan Kırbaş, "İsveç'te 45 yıldır kullanılan bu aparatlar sayesinde Türkiye'de Edirne'den Kars'a kadar sürücüler rahat edecek. Kışın çetin geçtiği bazı bölgelerde eksi 45 dereceyi bulan soğuk havalarda sürücülerin araç çalışmayacak korkusunu sona erdirecek. Araç donmasını tamamen ortadan kaldıracak. Küçük bir aparatla sorun kökten çözülüyor. Türkiye'de bir ilk olan bu aparat, radyatör hortumuna kolayca takılıyor. Bu sistem elektrikle çalışıyor ve soğuk günlerde her türlü aracınızı yaz sıcaklığında olmasını sağlıyor. Soğuk günlerde arabanızla yaz sıcaklığını hissedin. Bu sistem ucuza mal olan basit bir sistemdir. Ben İsveç'e 1972'nin sonunda gittim. İskandinav ülkesi, kutuplara yakın İsveç, Norveç, Danimarka, Finlandiya, İzlanda gibi ülkeler coğrafi mevki itibarı ile çok soğuk ülkeler. Eksi 15-20'lerde. Aynı bizim doğu illerimizdeki iklimler gibi soğuk yerler. İsveç'te araçların o soğuklarda çalışmaması gibi bir sorun kesinlikle yoktur. Bu sistemin benzerinin Türkiye gibi bir ülkede neden olmasın diyerek kolları sıvadım Bu sistemi Türkiye'ye de, kış günlerinde aracını çalıştırma zorluğu çeken vatandaşlarımız için hazırlayıp hizmete sundum. Buluşum ilgi gördü" dedi.

Bigadiç Sanayi Sitesinde oto tamirciliği yapan İbrahim Dur da, "İlçemizde bu sistemin buluşunu yapan Enver beyi kutlarım: Türkiye'nin bir çok bölgesinde, kış günlerinde soğuktan araçların çalışması sıkıntılı olduğunda, bu sistem araç sürücülerine büyük kolaylık sağlayacaktır. Takması ve bakımı da gayet kolay. Bu aparatı iki kelepçe ile monte ediyoruz. Her türlü motorlu benzinli veya mazotlu araçlarla traktör ve iş makinelerine kolaylıkla takılıyor. Güzel bir buluş. Enver beyi tebrik ederim. Zaten batı ülkeleri buna benzer aparatları kullanıyorlar. Doğu bölgemizin daha çok tercih edeceği bir alet. Bütün araç sahiplerine tavsiye ederim" dedi - BALIKESİR

Balıkesirli kaşif kışın araçların donmasını önleyen aparat geliştirdi
Balıkesirli kaşif kışın araçların donmasını önleyen aparat geliştirdi
Balıkesirli kaşif kışın araçların donmasını önleyen aparat geliştirdi
Balıkesirli kaşif kışın araçların donmasını önleyen aparat geliştirdi

Gurbetçi, Türkiye, Bigadiç, İsveç, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Balıkesirli kaşif kışın araçların donmasını önleyen aparat geliştirdi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Güne düşüşle başlayan dolar 7,59'dan işlem görüyor Ermenistan Savunma Bakanı David Tonoyan görevinden istifa etti Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 456,5 liradan işlem görüyor Rus eşinden çocuklarını kaçıran baba, yakalanmasından sorumlu tuttuğu arkadaşını 6 yerinden vurdu Ameliyat sonrası narkozun etkisindeki genç kadın, belediye başkanının adını sayıkladı Alman polisi canlı yayını basarak doktoru tutukladı 1 Aralık'tan itibaren zorunlu olacak! Oto lastikçilerde kış lastiği mesaisi yaşanıyor Sahte çek ve senetle dolandırılan 30 besicinin ahırında, horoz ve tavuklar kaldı
AK Parti Grup Başkanı Vekili Özlem Zengin güzel haberi verdi: Bütçe kanunundan sonra hayvan hakları kanunumuzu yapacağız AK Parti Grup Başkanı Vekili Özlem Zengin güzel haberi verdi: Bütçe kanunundan sonra hayvan hakları kanunumuzu yapacağız         
11:43
Nazilli Belediyespor'a 2-0 yenilen Çengelköyspor yöneticileri, maç sonu gazetecilere hareket çektiler Nazilli Belediyespor'a 2-0 yenilen Çengelköyspor yöneticileri, maç sonu gazetecilere hareket çektiler         
11:06
Çin'den gelen koronavirüs aşısının denenmesi için gönüllüler aranıyor! İşte şartlar Çin'den gelen koronavirüs aşısının denenmesi için gönüllüler aranıyor! İşte şartlar         
10:53
Dünyaca ünlü yatırımcı Mobius, Merkez Bankası'nın faiz artırımını değerlendirdi: Türk piyasalarına güven artacak Dünyaca ünlü yatırımcı Mobius, Merkez Bankası'nın faiz artırımını değerlendirdi: Türk piyasalarına güven artacak         
10:46
Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman başlıyor? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman başlıyor? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı         
10:43
Hamsinin kilosu 7,5 ile 10 lira arasında satılıyor Hamsinin kilosu 7,5 ile 10 lira arasında satılıyor         
10:24
Üstüne gelen motosikletliyi uyardığı için çocuklarının gözü önünde feci şekilde dövüldü Üstüne gelen motosikletliyi uyardığı için çocuklarının gözü önünde feci şekilde dövüldü         
10:00
"Bugüne kadar sustum" diyen Gökçek'ten Arınç'a çok sert sözler: Sen ne biçim AK Partilisin         
09:58
Vali yardımcısı, annesi ve kardeşini öldürdüğü çifte cinayette şarjör değiştirip, 18 kurşun sıkmış Vali yardımcısı, annesi ve kardeşini öldürdüğü çifte cinayette şarjör değiştirip, 18 kurşun sıkmış         
09:52
Daha önce 2 kez ceza yiyen Merve Boluğur yine maskesiz görüntülendi Daha önce 2 kez ceza yiyen Merve Boluğur yine maskesiz görüntülendi         
09:29
İstanbul Havalimanı'nda Trump'ın kullandığı koronavirüs ilacı yakalandı İstanbul Havalimanı'nda Trump'ın kullandığı koronavirüs ilacı yakalandı         
09:22
Son Dakika: Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği korona aşısı Avrupa Birliği'nde 280 lira olacak Son Dakika: Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği korona aşısı Avrupa Birliği'nde 280 lira olacak         
09:16
Divle peynirine talep artınca 60 yıldır kullanılmayan mağarada da üretime başlanıyor Divle peynirine talep artınca 60 yıldır kullanılmayan mağarada da üretime başlanıyor         
08:43
Takla atan araçtan kurtulan alkollü sürücü isyan etti: Ben bu hayatta hiçbir şeye sap olamadım Takla atan araçtan kurtulan alkollü sürücü isyan etti: Ben bu hayatta hiçbir şeye sap olamadım         
01:00
Jamie Vardy'nin eşi, kendisine kocasının cinsel ilişki videosuyla şantaj yapan kişinin planını ifşa etti Jamie Vardy'nin eşi, kendisine kocasının cinsel ilişki videosuyla şantaj yapan kişinin planını ifşa etti         
20:44
Sahra hastanesi olarak düzenlenen tartışmalı alanda 'estetik-kozmetik-güzellik fuarı' açıldı Sahra hastanesi olarak düzenlenen tartışmalı alanda 'estetik-kozmetik-güzellik fuarı' açıldı         
16:44
Youtuber Çağdaş Özsarı'yı, aslan balığı zehirledi Youtuber Çağdaş Özsarı'yı, aslan balığı zehirledi         
16:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2020 12:03:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Balıkesirli kaşif kışın araçların donmasını önleyen aparat geliştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei