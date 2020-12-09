Balıkesirli kaşif yangını haber veren sistem yaptı - Son Dakika

Balıkesirli kaşif yangını haber veren sistem yaptı

09.12.2020 11:29

Balıkesirli kaşif yangını haber veren sistem yaptı Balıkesirli emekli elektrik mühendisi Cengiz Çetin, insanların yararına olan buluşlar yapmaya devam ediyor.

Balıkesirli kaşif yangını haber veren sistem yaptı

BALIKESİR - Balıkesirli emekli elektrik mühendisi Cengiz Çetin, insanların yararına olan buluşlar yapmaya devam ediyor. Daha önce sessizlik habercisi, deprem habercisi, çarpışma habercisi gibi icatlara imza atan Çetin, bu kez de evlerde çıkacak yangınları söndürmek ve haber vermek için bir sistem geliştirdi.

Yangın habercisi verdiği sistemin evlerdeki mutfaklarda çıkabilecek yangınları algılamak üzerine kurulduğunu ifade eden Cengiz Çetin, sistem ile birlikte evin gazının kesilmesini ve sistemle birlikte ocaktaki yangının söndürülmesini amaçladığını söyledi. Çetin sistem dahilinde ayrıca oluşacak gaz kaçağının dağılmasını sağlayacak havalandırma sisteminin de otomatik devreye girdiğini belirterek, sistemin kesintisiz güç kaynağıyla birlikte 7 gün 24 saat hizmet verebileceğini dile getirdi.

"Yemeğini ocakta unutup şehir dışına gidenler bile oluyor"

Yangın habercisi sisteminin prototipini tanıtan Elektrik Mühendisi Cengiz Çetin, ilk olarak sistemin neden gerekli olduğuna dair açıklamada bulundu. Çetin, "Emekli olduktan sonra buluşlarla ilgili çalışmalar yapıyorum. Değişik çalışmalarım var. Alkol, çarpışma, sessizlik, deprem habercisi gibi buluşlarım var. Şimdi ise yangınlar dikkatimi çekti. Evlerde çıkan yangınların yüzde 37'sinden fazlasının ocak yangınlarından olduğunu gördüm. Bunun önüne geçmek için tedbir almayı düşündüm. Ev hanımlarının bazıları evlerinde ocağa yemek koyduktan sonra yan odaya geçip dizi izlemeye başlıyorlar. Hatta itfaiyeci bir arkadaşım "yemeği ateşe koyup şehir dışına çıkanlar bile var" dedi. Evdeki yangınlarda bu sıkıntıyı giderebilmek için bir çalışıma yaptım ve yangın habercisi ismini verdiğim sistemi geliştirdim. Bu sistem öyle bir sistem olsun ki hem beni haberdar etsin, hem evin gazını kessin, hem yangını söndürsün, aspiratörü çalıştırsın ve çevredekilere haber versin istedim. Yani tam tekmil bir yangın söndürme sistemi düşündüm" ifadelerini kullandı.

"Yangınla birlikte ortaya çıkan olumsuzluklar sistemi devreye sokuyor"

Yangın habercisi sisteminin yararları hakkında da bilgiler veren Cengiz Çetin, "Bir evdeki yangınlar duman sensörüyle, gaz sensörüyle ve alev sensörüyle algılanabilir. Tabii evdeki yangınların ocaktan çıkacak diye bir durumu yok. Evlerde ütü yapılırken ütü açık unutulabilir duman olur, yangına dönüşebilir veya ocaktaki yemeğin suyu biter yangına dönüşebilir. Böyle durumlarda benim icat ettiğim sistem devreye giriyor ve oluşan yangını söndürüyor. Ben bu gibi sıkıntıları göz önüne alarak yangın söndürme ve haber verme sistemini geliştirdim" diye konuştu.

"Sistem otomatikman telefonla haber veriyor"

Elektrik Mühendisi Cengiz Çetin, sistemin prototipinin çalışma esaslarını da yaptığı deneylerle anlattı. Çetin sistemin nasıl çalıştığını gösteren prototip ile alev sensörü, duman sensörü ve gaz sensörü sisteminin çalışmasını ve yangının söndürülme anını test etti. Sistemin kesintisiz güç kaynağına bağlı olmasıyla elektrik kesintilerinden de etkilenmeyeceğini ifade eden Cengiz Çetin, sistemin olası bir yangın durumunda ev sahibi ile birlikte sisteme yüklenecek altı telefon numarasına haber verdiğini de sözlerine ekledi.

Balıkesirli kaşif yangını haber veren sistem yaptı
Balıkesirli kaşif yangını haber veren sistem yaptı
Balıkesirli kaşif yangını haber veren sistem yaptı
Balıkesirli kaşif yangını haber veren sistem yaptı

Çarpışma, Deprem, Yangın, Emekli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Balıkesirli kaşif yangını haber veren sistem yaptı - Son Dakika


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