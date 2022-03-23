Balıkesirli kuzenler davasında sona doğru - Son Dakika
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Balıkesirli kuzenler davasında sona doğru

23.03.2022 19:52
Balıkesirli kuzenler davasında sona doğru

- Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde 21 Mart 2006 tarihinde okula gitmek için evlerinden ayrılan ve bir menfezde cesetleri bulunan 10 yaşlarındaki Tuğçe Yıldırım ve Büşra Karabacak isimli kuzenlerin davası görülmeye devam etti.

- Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde 21 Mart 2006 tarihinde okula gitmek için evlerinden ayrılan ve bir menfezde cesetleri bulunan 10 yaşlarındaki Tuğçe Yıldırım ve Büşra Karabacak isimli kuzenlerin davası görülmeye devam etti. 22 Nisan tarihine ertelenen davada Cumhuriyet Savcısı 4 sanık hakkında ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.

Balıkesir Birinci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ikisi tutuklu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada "kasten adam öldürme" "cinsel istismar" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından tutuklu sanıklar S.Y. ile A.Y. kardeşler SEGBİS yöntemiyle katılırken tutuksuz yargılanan Y.E. ile A.Ç. duruşmaya katılmadı. Duruşmada maktul Büşra Karabacak'ın annesi Hanife ve babası Mustafa Karabacak, maktul Tuğçe Karabacak'ın annesi Ayşe ve babası Yüksel Yıldırım da hazır bulundu. Duruşma sonrasında açıklamalarda bulunan kuzenlerin avukatı İbrahim Erenci, meslek yaşamının yarısının bu davada geçtiğini hatırlatarak 22 Nisan'da yapılacak davada karar çıkmasını beklediklerini ifade etti. Erenci ayrıca suçsuz oldukları iddia eden sanıklar hakkında Cumhuriyet Savcısı'nın ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 20'şer yıl da çocukları alıkoyma suçundan hapis isteminde bulunduğunu kaydetti.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Savaştepe ilçesi kırsal Karacalar Mahallesi'nde 21 Mart 2006'da okula giderken kaybolan teyzekızları Büşra Karabacak ile Tuğçe Yıldırım'ın cesetleri 44 gün sonra Çamurlu Mahallesi yakınlarındaki bir menfezde poşete sarılı olarak bulunmuştu. Karabacak ile Yıldırım'ı öldürdükleri şüphesiyle 11 yıl aradan sonra S.Y., A.Y., Y.E., A.Ç. İzmir'de 8 Eylül 2017'de gözaltına alınmış, şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmış, 21 Ekim 2017'de çocukların tırnak arasından alınan DNA örneklerinin uyuşmaması üzerine tahliye edilmişlerdi. Ailelerin itirazları ve DNA örneklerinin başka bir kuruma yaptırılmasının ardından serbest bırakılan zanlılardan 2'si yeniden tutuklanmıştı.

(Ömer Kantarlıoğlu/İHA)

Balıkesirli kuzenler davasında sona doğru
Balıkesirli kuzenler davasında sona doğru

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Cumhuriyet Savcısı, Balıkesir, 21 Mart, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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