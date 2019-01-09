Balıkesirli Muhtar Örnek Yetiştirci Oldu

Burhaniye ilçesinde, büyükşehir statüsüne geçilince mahalle haline gelen Dutluca köyünde, keçi yetiştiricisi ve Mahalle Muhtarı Hüseyin Yılmaz, 25 yıl önce başlattığı Saanen melezleme çalışması sonucu 1.5-2 litre süt veren keçilerini 4 kilo süt verir hale getirdi.

Burhaniye ilçesinde, büyükşehir statüsüne geçilince mahalle haline gelen Dutluca köyünde, keçi yetiştiricisi ve Mahalle Muhtarı Hüseyin Yılmaz, 25 yıl önce başlattığı Saanen melezleme çalışması sonucu 1.5-2 litre süt veren keçilerini 4 kilo süt verir hale getirdi. Bu sezon 75 keçiden 180 oğlak elde eden Yılmaz, bu güne kadar yurdun değişik yörelerine damızlık satışı yaptı.



İlçeye 9 kilometre uzaklıktaki Dutluca Mahallesinde çocukluğundan beri keçi yetiştiriciliği yapan 52 yaşındaki Hüseyin Yılmaz, 1993 yılında Balıkesir Tarım ve Orman Müdürlüğünden temin ettiği 2 Saanen ırkı tekeyle elindeki kara keçilerde başlattığı melezleme çalışmalarından çok olumlu sonuçlar aldı. Kara keçilerden günlük 1,5-2 litre süt alan Yılmaz, ürettiği Saanen keçilerden ise günlük 3,5-4 litre süt almaya başladı. Ayrıca ikizlik ve üçüzlük oranı çok yüksek olan keçilerden çok sayıda damızlık üretti. Son seçimlerde Muhtar olan 3 çocuk babası Hüseyin Yılmaz, geçtiğimiz günlerde doğum yapan 75 keçiden 180 oğlak elde etti. İzmir'den Tokat'a kadar yurdun değişik yörelerine damızlık veren Yılmaz, geçtiğimiz yıl kurduğu sağım sistemi sayesinde de işini kolaylaştırdı. Yılmaz, Balıkesir Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliğine de üye oldu. Çocukluğundan beri keçi yetiştiriciliği yaptığını anlatan Hüseyin Yılmaz, şu anda elinde 190 baş keçinin bulunduğunu ve yer darlığı yüzünden 50-60 tanesini satmak istediğini söyledi.



Saanen keçileri herkese tavsiye ettiğini Yılmaz, "Ben bu keçiciliğe 1993 yılında Balıkesir Tarım Müdürlüğünden 2 tane teke alarak başladım. Elimizde siyah keçiler vardı. Siyah keçilerle melezleme yaptım. Böylelikle bu günlere geldim. Bu hayvanların verimi yüksek. Bizim eski kara keçiler en fazla 2 kilo süt veriyordu. Ama, bunlardan 3-4 kilo, hatta 5 kiloya kadar verenler oluyor. Şimdi şu anda 75 keçiden 180 tane filan oğlak oldu. İkiz, üçüz ve hatta dördüz filan oldu. Ben bunu, herkese tavsiye ederim. Biz bu işten çok memnunuz Ben bu hayvanlardan çok yere damızlık verdim, İzmir'den Tokat'a damızlık gönderdim. Bizden damızlık alanlarda çok memnun. Bu işi herkesin yapmasını tavsiye ediyorum. Şu anda elimde 190 baş keçi var. Yerleri dar geldiği için bir miktar satmayı düşünüyorum. 50-60 tanesini satacağım. Almak isteyenleri bekliyorum" dedi. Yılmaz'ın çiftliğini ziyaret eden İşadamı Yılmaz Özcan da, "Saanen keçileri ırk olarak uysal hayvanlar. Hem de süt oranı diğer keçilere göre yüksek. Buraya geldiğimizde sevimli oğlaklarla ve keçilerle karşılaştık. İlginç anlar yaşadık. Biz de, Dutluca mahallesine yerleşip çocuklarla beraber kendi evimizde keçi yetiştirip çocuklarında hayvanları sevmesini ve ilgilenmesini istiyorum. Ben bu keçileri çok sevdim" dedi - BALIKESİR

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