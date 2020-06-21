Balıkesirli müzik öğretmeni "dünyanın en başarılı genci" olmayı hedefliyor - Son Dakika

Balıkesirli müzik öğretmeni "dünyanın en başarılı genci" olmayı hedefliyor

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde müzik öğretmenliği yapan Nuri Dağdelen, Uluslararası Genç Liderler ve Girişimciler Federasyonu tarafından düzenlenen oylamada, "dünyanın en başarılı genci" olmayı hedefliyor.

Balıkesirli müzik öğretmeni

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde müzik öğretmenliği yapan Nuri Dağdelen, Uluslararası Genç Liderler ve Girişimciler Federasyonu tarafından düzenlenen oylamada, "dünyanın en başarılı genci" olmayı hedefliyor.

125. Yıl Yatılı Bölge Ortaokulunda öğretmenlik yapan ve köy çocuklarından kurduğu Hayatın Ritmini Yakala isimli ritim grubunun şefi olan Dağdelen, Junior Chamber International (JCI)-Genç Liderler ve Girişimciler Federasyonu tarafından "İnsan Haklarına, Çocuklara ve Dünya Barışına Katkı" kategorisinde dünyanın en başarılı genci olabilmek için dünya geneline yapılan binlerce başvuru arasından ilk 20'ye girdi.

Dünyanın en büyük ve en eski sivil toplum kuruluşlarından birisi olarak görülen ve Asya, Afrika, Amerika ve Avrupa olmak üzere 4 ana bölgede hizmet veren JCI'da Türkiye'yi temsil eden Dağdelen, birinci olabilmek için oy bekliyor.

Dağdelen, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Sağlık ve Kültür Örgütü (UNESCO) ve Dünya Sağlık Örgütü'nün de (WHO) iş birliği içinde olduğu oylama için vatandaşlardan destek istiyor.

2020 JCI Dünya Kongresi'nde Türkiye'yi temsilen ödül almayı hedefleyen Dağdelen'e, "https://toyp.jci.cc/" linkinde 8. sıradaki fotoğrafı seçildikten sonra 'beğen' butonu tıklanarak oy verilebiliyor.

Dağdelen, ücretsiz yapılan oylamayla dünyanın en başarılı genci seçilmesi halinde, 3-7 Kasım'da Japonya'nın Yokahama kentinde düzenlenecek törenle ödülünü alacak.

Oylama yarın sona erecek.

Dağdelen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ödülü hem ülkesi hem de öğrencileri adına almak istediğini söyledi.

Türk bayrağını Japonya'da dalgalandırmak istediğini dile getiren Dağdelen, "Ülkemin desteğine güvenim sonsuzdur. Herkesin oy vermesini bekliyor, teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Balıkesir, Kepsut, Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.06.2020 11:11 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Balıkesirli müzik öğretmeni 'dünyanın en başarılı genci' olmayı hedefliyor - Son Dakika

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