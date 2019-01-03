Balıkesirli Öğrenciler Ecdadının İzinde
20 dakika önce
Sarıkamış Harekatının 104. yıldönümü nedeniyle Sis dağında 2.'si düzenlenecek olan yürüyüşe katılmak için Balıkesir'den de 20 öğrenci hareket etti.
Balıkesir'in tarihi liselerinden biri olan ve Kurtuluş Savaşı yıllarında öğrencilerinin şehit olması nedeniyle 3 dönem mezun veremeyen Balıkesir Lisesinden 20 öğrenci ve 5 öğretmen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Sarıkamış'taki törenlere uğurlandı.
Uğurlama törenine katılarak öğrencilere kısa bir konuşma yapan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Balıkesir'in Kuva-yi Milliye'deki önemine dikkat çekerek şunları söyledi; "Balıkesir Kuva-yi Milliye şehri. Balıkesir Çanakkale Savaşı'nın kaderini değiştiren Seyit Onbaşı'nın memleketi. İstiklal Marşı Şairi Mehmet Akif Ersoy'u İstiklal Marşı'nı yazmaya ikna eden milletvekili, öğretmen, gazeteci Hasan Basri Çantay'ın memleketi.
Çanakkale Savaşı yıllarında Balıkesir Lisemiz 3 yıl üst üste mezun vermemiş, hepsi oraya gitmiş ve şehit olmuşlar. Orada şahadet şerbetini içmişler. Bizlerin de onların torunları olarak Sarıkamış'ı unutmamız mümkün değil. Kuva-yi Milliye şehrinden 20 tane genç evladımızı Sarıkamış'a gönderiyoruz. Orada şehitlerimizi anmak, Sarıkamış'ı unutmamak için başlarında öğretmenleriyle birlikte Büyükşehir Belediyesi olarak onları uğurluyoruz.
Kuva-yi Milliye şehri Balıkesir'den oralara selam götürmelerini istiyoruz. Kuva-yi Milliye Şehri Balıkesir'in mesele bayrak meselesi olunca, ezan meselesi olunca, vatan ve millet meselesi olunca her zaman 1919'daki gibi ruhunun dimdik ayakta olduğunu bir kez daha oralarda anlatmanızı istiyoruz."
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 11:37 Kaynak: Bültenler
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