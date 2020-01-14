Balıkesirli satranççı Elifnaz Akat, Yunanistan'da Avrupa şampiyonasına katılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Balıkesirli satranççı Elifnaz Akat, Yunanistan'da Avrupa şampiyonasına katılacak - Son Dakika

Balıkesirli satranççı Elifnaz Akat, Yunanistan'da Avrupa şampiyonasına katılacak

6 saat önce

Balıkesirli milli sporcu Elifnaz Akat, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın destekleriyle, 2-12 Nisan'da Yunanistan'ın Girit Adası'nda düzenlenecek Avrupa Okullar Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Balıkesirli satranççı Elifnaz Akat, Yunanistan'da Avrupa şampiyonasına katılacak, System.String[]

Balıkesirli milli sporcu Elifnaz Akat, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın destekleriyle, 2-12 Nisan'da Yunanistan'ın Girit Adası'nda düzenlenecek Avrupa Okullar Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.


Satranç Süper Ligi'nde satrancın devleri arasında mücadele eden Burhaniye Satranç Kulübünün başkanı Dr. Birgi Tuna, teknik direktörü ve takım kaptanı Dragan Solak ile Elifnaz Akat, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ı makamında ziyaret etti.

Girit'te yapılacak şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek Akat'a başarılar dileyen Yılmaz, "Gerek kızımızın gerekse kulübümüzün başarıları Balıkesir'imiz için gurur verici. Büyükşehir Belediyesi olarak kızımıza elimizden gelen desteği vermeye hazırız. Biz istiyoruz ki Balıkesir kendi sporcusunu kendi yetiştirsin. Bunun için çocuklarımıza ve gençlerimize gereken her türlü imkanı sağlayacağız." dedi.

Satranç maceralarının 2009 yılında başladığını, 2019'da Türkiye Satranç 1. Ligi'nden Türkiye Satranç Süper Ligi'ne yükseldiklerini belirten Birgi Tuna ise "Bunda milli takımımızın as oyuncusu Dragan Solak'ın payı büyük. Biz onlara elimizden geldiğince imkan yaratmaya çalışıyoruz. Bu sayede hem Balıkesir'imizi hem Burhaniye'mizi en iyi şekilde tanıttığımızı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

13 yaşındaki sporcu Elifnaz Akat da "Satrançtaki 9'uncu yılım. 2015'te Avrupa beşinciliğim, 2017'de Türkiye şampiyonluğum, 2018'de dünya üçüncülüğüm var. Başkanımız Yücel Yılmaz'ın destekleriyle Girit'teki Avrupa Okullar Şampiyonası'na katılacağım. Kendisine destekleri için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 01:14 Kaynak: AA
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