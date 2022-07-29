Çanakkale şehidi Balıkesirliler anısına yapılan "Kanlıdere Şehitliği" açıldı - Son Dakika
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Çanakkale şehidi Balıkesirliler anısına yapılan "Kanlıdere Şehitliği" açıldı

29.07.2022 21:35
Çanakkale şehidi Balıkesirliler anısına yapılan "Kanlıdere Şehitliği" açıldı

Balıkesirli şehitlerin anısına Çanakkale'de yapılan Kanlıdere Şehitliği'nin açılışı gerçekleştirildi.

Balıkesirli şehitlerin anısına Çanakkale'de yapılan Kanlıdere Şehitliği'nin açılışı gerçekleştirildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı arasında geçen yıl Çanakkale Savaşı'nda şehit olan Balıkesirlilerin anısına şehitlik oluşturma protokolü imzalandı.

Hem Balıkesir'in hem de Çanakkale Destanı'nın gelecek nesillere aktarılması amacıyla yapılan Kanlıdere Şehitliği'yle Kuvayı Milliye ruhu ile Çanakkale ruhu da birleştirildi.

Projesi, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından doğa ile uyumlu, milli ve dini imgelerinde yer aldığı bir şekilde hazırlanan şehitlik, Gelibolu Kanlıdere mevkiinde inşa edildi.

Bilgilendirme duvarından yürüyüş yollarına, şehitlik anıtından mezar taşlarına kadar her detayın titizlikle oluşturulduğu Kanlıdere Şehitliği'nde, şehitlerin vatan savunması için vermiş oldukları üstün mücadele ruhu, dik duruşları ve zaferi sembolize edilerek geleceğe aktarılıyor.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Balıkesir ve Çanakkale'nin böyle önemli bir projede buluşmasından dolayı memnun olduğunu söyledi.

Yavuz, dünyanın dört bir yanından gelerek Çanakkale'de sırt sırta mücadele eden ecdadın yanında olduklarını belirterek, "Son derece gururlu, mutlu ve duygusalız. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız her zaman sıra dışı işlere imza atıyor. Bu projesiyle belediyeciliğin aslında kültüre, tarihe sahip çıkmak olduğunu ispat etmiş oldu." diye konuştu.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir de yapılan bu çalışmada şehitlerin unutulmadığını ve Çanakkale ruhunun ebediyete kadar aktarılacağının bir nişanesi olduğunu anlattı.

Şehitliğin oluşmasında yerel yönetimlerin, kamu kurumlarının, valiliklerin, vatandaşların ve milletvekillerinin uyumuyla ortaya çıktığını bildiren Kaşdemir, "Burada çok anlamlı bir buluşma oldu, Kuvayımilliye ruhu ile Çanakkale ruhu bir kez daha buluştu. Bu ruh, bu topraklara Allah'ın izniyle ebediyete kadar hakim olacak." dedi.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak da yapılan şehitlikte emeği geçen herkese teşekkür ederek gönülden tebrik ettiğini ifade etti.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da bugünü hayatı boyunca unutmayacağını dile getirdi.

Yılmaz, Balıkesir'in bugüne kadar Çanakkale'de bir şehitliğinin olmadığını ifade ederek, "Bizler, böylesine önemli bir projeyi bir an önce hayata geçirmek istedik. Allah'a şükürler olsun ki bugün kara savaşlarının yoğun olduğu ve Balıkesirlilerin en çok şehit olduğu noktada şehitliğimizi açıyoruz." diye konuştu.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mutlu Aydemir ise Çanakkale ve Kuvayımilliye ruhunun ilelebet yaşayacağını söyledi.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey de "Şehitlerimize, Kanlıdere Şehitliği'nde sembolik bir şehitlik yaptık. Şehitlik sembolik ama burada yazılan gerçek bir destandı." açıklamasında bulundu.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Adil Çelik de çok doğru bir işin yapıldığını ifade etti.

Kanlıdere Şehitliği'nin açılışına, 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yıldız, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, Çanakkale protokolünün yanı sıra Balıkesirli ve Çanakkaleli vatandaşlar katıldı.

Törende ayrıca Çanakkale'de şehit olan Balıkesirli İsmail Şehit, Ali Şehit ve Hasan Şehit'in torunlarına kent şükran beratı takdim edildi.

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Kaynak: AA

Milletvekili, Balıkesir, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale şehidi Balıkesirliler anısına yapılan 'Kanlıdere Şehitliği' açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale şehidi Balıkesirliler anısına yapılan "Kanlıdere Şehitliği" açıldı - Son Dakika
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