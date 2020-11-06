Balıkesirspor: 1-3

STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu

HAKEMLER: Erkan Özdamar (xx), Oğuz Terzi (xx), Murat Temel (xx)

ALTAY: Burak (x) - Rıdvan (xx), Cocalic (x), Lokman (x), Kadir (xx), Yılmaz (xx) (Dk. 62 Putsila x), Harun (x) (Dk. 80 Yekta x), Kappel (xx), Regattin (xx) (Dk. 80 Gnanduillet x), Ziya (x) (Dk. 46 Erhan x), Paixao (x)BALIKESİRSPOR: Atilla (xxx) - Doğa (xx), Abdülkadir (x) (Dk. 67 Mrsic xxx), Batuhan (xx), Berat (x) (Dk. 77 Uğur xx), Birol (xx), Cumali (xx), Anıl (xxx), İsmail (xx), Oğuz Han (x) (Dk. 38 Otoo xx), Ezeh (xxxx)GOLLER: Dk. 35 ve Dk. 79 Ezeh, Dk. 87 Mrsic ( Balıkesirspor ), Dk. 53 Regattin ( Altay )SARI KARTLAR: Yılmaz, Gnanduillet (Altay), Batuhan (Balıkesirspor)

İZMİR/ DHATFF 1'inci Lig'de 9'uncu haftanın açılış maçında Altay evinde Balıkesirspor'a 3-1 mağlup oldu. Konuk ekibin gollerini 35 ve 79'uncu dakikada Ezeh, 87'nci dakikada Mrsic atarken, Altay'ın tek sayısı 53'üncü dakikada Regattin'den geldi. Bu sonuçla Altay 10 puanda kalırken, Balıkesirspor puanını 13'e çıkardı.Toplam 24 futbolcusunda görülen koronavirüs vakaları nedeniyle Giresunspor ve Tuzlaspor (D) karşılaşmaları ertelenen Altay, futbolcularının büyük çoğunluğunun iyileşmesiyle lige dönüş yaptı. Balıkesirspor'un ikinci golünden sonra protokol tribününde iki takım yöneticileri arasında tartışmalar yaşanırken, gerginlik uzun sürmedi. İzmir'de geçen cuma gerçekleşen ve 114 kişinin hayatını kaybettiği deprem sonrası Balıkesirsporlu futbolcular maçtan önce ısınma antrenmanına üzerinde, "Her şeye rağmen umut var. Geçmiş olsun İzmir" yazılı tişörtlerle çıktı. Tişörtlerde, enkazdan 65 saat sonra çıkarılan 3 yaşındaki Elif bebeğin kurtarılırken kahraman itfaiyeci Muammer Çelik'in parmağını tuttuğu anın resmedildiği figür de yer aldı.1'inci dakikada soldan ceza sahasına giren Kappel'in pasında kale önündeki Paixiao'nun vuruşunda kaleci Atilla topu son anda çıkardı.20'nci dakikada Kappel ceza sahası dışından sert vurdu, kaleci Atilla topu iki hamlede kontrol edebildi.35'inci dakikada Balıkesirspor atağında Anıl'ın savunmanın arkasına gönderdiği topa hareketlenen Ezeh, kaleci Burak'la karşı karşıya pozisyonda plase bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.39'uncu dakikada soldan Regattin'in kullandığı kornerde ceza sahası karıştı. Paixao'nun yarım röveşata vuruşunda Atilla topu kornere çeldi. İlk yarı Balıkesirspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.53'üncü dakikada Altaylı Yılmaz'ın sağdan ortasında savunmanın uzaklaştıramadığı topu kontrol eden Regattin, düzgün bir vuruşla topu filelere yolladı: 1-1.79'uncu dakikada Balıkesirspor yeniden öne geçti. Anıl'ın ara pasıyla topla buluşan Ezeh ceza sahasına girip, Cocalic'ten sıyrılarak karşı karşıya kaldığı kaleci Burak'ı bir kez daha avladı: 1-2.87'nci dakikada çalımlarla sağdan Altay ceza sahasına giren Mrsic, sert bir vuruşla topu köşeden filelere gönderdi: 1-3. Balıkesirspor müsabakadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

