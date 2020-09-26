Balıkesirspor: 2-0 (YENİDEN)

STAT: Spor Toto Akhisar

HAKEMLER: Caner Ak (xx), Seyfettin Ünal (xx), Ali Tuna (xx)

AKHİSARSPOR: Lukac (xxx) - Vrsajevic (xxx), Alperen (xxx), Göksu (xx), Kadir (xxx), Taha (xxx) (Dk. 90+1 Bora), Rotman (xxx), Ali Kaan (xx) (Dk. 75 Onurcan xx), Bjarnason (xxx) (Dk. 84 Hasan Ali ), Hadzic (xxx) (Dk. 75 Mert Efe xx), Bertuğ (x) (Dk. 46 Çekdar xxx)BALIKESİRSPOR: Atilla (x) - Kağan (x), Nwankwo (xx), Batuhan (x), Berat (x), Serdar (xx), Foxi (x) (Dk. 68 Anıl xx), Mrsic (xx) (Dk. 85 Bilalli), Celal (x), Otoo (xx), Ezeh (xx)GOLLER: Dk. 57 Hadzic, Dk. 83 Onurcan (Akhisarspor)SARI KARTLAR: Göksu, Bjarnason, Mert Efe, Çekdar (Akhisarspor) - Foxi, Batuhan ( Balıkesirspor

TFF 1'inci Lig'de sezon öncesi transfer yasağını kaldıramayan Akhisarspor ve Balıkesirspor'u karşı karşıya getiren maçta gülen taraf ev sahibi yeşil-siyahlılar oldu: 2-0. Ligde bu sezon ilk galibiyetini alan Akhisar'ın golleri 57'nci dakikada Hadzic ve 83'üncü dakikada Onurcan'dan geldi. Sezon öncesi transfer yasaklısı takımdan 11 futbolcunun ayrılmasıyla güç kaybeden, mali ve idari krizler aşılamadığı için aylardır paralarını alamayan futbolcuların geçen hafta Bandırmaspor deplasmanında 30 saniye boyunca topa dokunmayıp protesto gerçekleştirdiği Akigo, bu skorla puanını 4'e çıkarıp moral tazeledi. Balıkesirspor ise üst üste ikinci yenilgisini alarak 3 puanda kaldı.57'nci dakikada Akhisarspor öne geçti. Kadir'in soldan ortasını ceza sahasında Ali Kaan çevirdi, kale önünde Hadzic'e dokunmak kaldı.

83'üncü dakikada fark 2'ye çıktı. Mert Efe'yle paslaşan Onurcan, ceza alanından vurup skoru ilan etti: 2-0.

- Manisa