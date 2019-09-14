Son Dakika Haberleri: Balıkesirspor 2-0 Ümraniyespor
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Balıkesirspor 2-0 Ümraniyespor

37 dakika önce

Hakemler: Bülent Birincioğlu, Uygar Bebek, Serdar DiyadinBalıkesirspor: Vukovic, Oğuzhan Çapar, Doğa İşeri, Furkan Çil, Foxi, Okan Alkan, Otoo, Rahmi Anıl Başaran (Dk. 68 Serdar Güncü), Glumac, Mrsic (Dk. 78 Malle), İbrahim Halil Çolak (Dk.

Balıkesirspor 2-0 Ümraniyespor, System.String[]

Hakemler: Bülent Birincioğlu, Uygar Bebek, Serdar Diyadin


Balıkesirspor: Vukovic, Oğuzhan Çapar, Doğa İşeri, Furkan Çil, Foxi, Okan Alkan, Otoo, Rahmi Anıl Başaran (Dk. 68 Serdar Güncü), Glumac, Mrsic (Dk. 78 Malle), İbrahim Halil Çolak (Dk. 59 Celal Emir Dede)


Ümraniyespor: Burak Öğür, Timur Temeltaş (Dk. 46 Muhammed Gönülaçar), Nouri, Emircan Altıntaş, Akabueze, Fernandes, Gökhan Süzen, Serkan Göksu, Alaaddin Okumuş, Gimbert (Dk. 46 Gomis), Tarık Tekdal (Dk. 72 Lazar)


Goller: Dk. 4 Foxi, Dk. 32 Glumac (Balıkesirspor)


Kırmızı kart: Dk. 66 Serkan Göksu (Ümraniyespor)


Sarı kartlar: Dk. 14 Fernandes, Dk. 32 Tarık Tekdal, Dk. 80 Emircan Altıntaş (Ümraniyespor), Dk. 47 Mrsic, Dk. 61 Oğuzhan Çapar, Dk. 77 Okan Alkan, Dk. 87 Vukovic, Dk. 88 Serdar Güncü, Dk. 90 1 Malle (Balıkesirspor)

Bülent Birincioğlu, Balıkesirspor, Uygar Bebek, Okan Alkan, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 01:40 
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