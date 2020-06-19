Balıkesirspor 6 haftalık periyoda 3 puanla başlamak istiyor - Son Dakika

Balıkesirspor 6 haftalık periyoda 3 puanla başlamak istiyor

TFF 1. Lig'in 29. haftasında Ekol Göz Menemenspor'u konuk edecek Ekol Hastanesi Balıkesirspor, maçın hazırlıklarını tamamladı.

Balıkesirspor 6 haftalık periyoda 3 puanla başlamak istiyor, System.String[]

TFF 1. Lig'in 29. haftasında Ekol Göz Menemenspor'u konuk edecek Ekol Hastanesi Balıkesirspor, maçın hazırlıklarını tamamladı.

Balıkesirspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lige verilen aranın ardından ilk maçına yarın çıkacak.

Kulüp tesislerinde yapılan taktik antrenmanıyla Ekol Göz Menemenspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayan Balıkesirspor'da sakatlığı bulunan Otoo, idmanda yer almadı.

Teknik direktör Yusuf Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kalan 6 haftada öncelikle ilk maçı kazanarak yola devam etmek istediklerini söyledi.

Lige verilen arayı iyi değerlendirdiklerine inandığını belirten Şimşek, "Kalan haftalarda genç oyuncularımızdan kesinlikle faydalanacağız ancak tamamen gençlerle çıkacağız diye bir durum yok. Ligin sonuna kadar alabildiğimiz kadar puan almak niyetindeyiz. Menemenspor karşısına en iyi kadromuzla çıkacağız ve 3 puanı hanemize yazdıracağız." diye konuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Balıkesirspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.06.2020 11:55 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Balıkesirspor 6 haftalık periyoda 3 puanla başlamak istiyor - Son Dakika Spor
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