Balıkesirspor'a ceza yağdı
19.03.2021 17:45
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 18.03.2021 tarih ve 59 sayılı toplantısında aldığı kararlar sonrasında Balıkesirspor'a Altay ile oynanan TFF 1. lig maçında yaşanan olaylar sonucu ceza yağdı.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 18.03.2021 tarih ve 59 sayılı toplantısında aldığı kararlar sonrasında Balıkesirspor'a Altay ile oynanan TFF 1. lig maçında yaşanan olaylar sonucu ceza yağdı.
Kırmızı beyazlı ekibe usulsüz seyirci alınmasından dolayı 26 bin TL para cezası kesilirken, COVİD-19 tedbirlerine ilişkin talimatlara aykırılık sebebiyle ihtar cezası verildi. Yönetici İbrahim Teke'ye 75 gün hak mahrumiyeti ve 15 bin TL para cezası verilirken, yardımcı antrenör Engin Çatır 3 maç men ve para cezası, teknik sorumlu Yusuf Şimşek'e de 1 maç men ve para cezası verildi. - BALIKESİR
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