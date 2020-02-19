Balıkesirspor'a destek gecesine ilgi yüksek oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Balıkesirspor'a destek gecesine ilgi yüksek oldu - Son Dakika Spor

Balıkesirspor'a destek gecesine ilgi yüksek oldu

7 saat önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Hastanesi Balıkesirspor'a destek amacıyla, "omuz omuza" sloganıyla düzenlenen geceye ilgi yüksek oldu.

Balıkesirspor'a destek gecesine ilgi yüksek oldu, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Hastanesi Balıkesirspor'a destek amacıyla, "omuz omuza" sloganıyla düzenlenen geceye ilgi yüksek oldu.

Gerçekleştirilen organizasyonda toplam 20 bin 14 forma satışı rakamına ulaşıldığı, 22 kulüp çalışanının da 1 aylık maaşlarını kulübe bağışladığı duyuruldu.

Konuya ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Balıkesirspor Kulübü Başkanı Kadir Dağlı, forma almak amacıyla hala arayanların olduğunu söyledi.

Dağlı, kulübe ciddi bir kaynak sağlandığını belirterek, şöyle konuştu:

"Öncelikle gecemize katılarak kulübümüze destek veren herkese teşekkür etmek istiyorum. Gece sonunda 2 milyon liranın üzerinde bir gelir elde ettik. Şimdiye dek banka hesaplarımıza 400 bin lira girdi. Yaklaşık 400 bin lira ise borçtan silinecek. Yani kulübün borçlu olduğu kişiler, bu parayı almayacaklarını, bağış yaptıklarını açıkladılar. Onlarla mutabakatlaşma yapılacak. Takım oyuncularımız kulübün kuruluş yıl dönümü nedeniyle bin 966 forma aldı.

Etkinlikten bir gün sonra arayan eski oyuncularımızdan Okan Alkan 20 bin, Balıkesirli Furkan Çil ise 5 bin lira göndereceğini bize iletti."

22 çalışan maaşını bağışladı


Balıkesirspor Kulübü çalışanı 22 kişinin, destek amacıyla birer maaşını bağışladığı aktarıldı.

Kulüp çalışanlarından Azizcan Özdemir, zor günler geçiren kulübe destek olmaları gerektiğini ifade ederek, "Çalışanlar olarak birer maaşımızı bağışlama kararı aldık. Buradan ekmek yiyoruz. Zor günler geçiren kulübümüze destek olmamız gerekiyordu ve bunu yaptık. Çaycı abladan şoför arkadaşlarıma, masör arkadaşımdan alt yapıda çalışan hocalarımıza kadar, 22 çalışan birer maaşını Balıkesirspor'a bağışladı. Ayrıca bireysel anlamda forma alarak destekte bulunan çalışanlar da oldu." şeklinde konuştu.

Öte yandan, Balıkesirspor'da daha önce başkanlık yapmış isimlerden Remzi Bocuk'un, kulüpten alacağı 200 bin lirayı bağışlayıp, 100 forma satın aldığı, Mustafa Bahçeci'nin ise 500 forma alarak kulübe destek olduğu vurgulandı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Balıkesirspor, Kadir Dağlı, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 01:16 Kaynak: AA
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