Balıkesirspor'a isim sponsoru

TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor, İzmir Ekol Hastaneleri ile isim ve forma sponsorluğu için anlaşma imzaladı.



Kulüp başkanı Kadir Dağlı, Balıkesirspor Tesisleri'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, böyle bir imza attığı için gurur duyduğunu söyledi.



Formaların kol kısmına Ekol Göz olarak reklam aldıklarını belirten Dağlı, "İzmir Ekol Hastaneleri olarak göğüs kısmına da reklam aldık. Ayrıca ismimiz de Ekol Göz Balıkesirspor oldu." dedi.



Firmanın, ayrıca maraton tribününe reklam vereceğini, 4 çeşit olan formaların masraflarını üstlendiğini aktaran Dağlı, "Hastane olarak futbolcu, yönetim ve idari personelin eşleri dahil olmak üzere hastanede olabilecek tedavilerde masrafı kendileri üstlenecek. Biz 2 yıllık anlaştık ama bu sezon ve gelecek sezon farklı ücretler olacak. Bu işlemin, bu sezon yaklaşık 1 milyon liraya yakın bir değeri var." ifadelerini kullandı.



Ekol Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Opr. Dr. Mehmet Baz ise bu sezon futbola ağırlık verdiklerini, Menemenspor ile Balıkesirspor'a sponsor olduklarını dile getirdi.



Gelecek sezon Balıkesirspor'u Süper Lig'de görmek istediklerini anlatan Baz, şöyle konuştu:



"Hem Balıkesirspor'un bize değer katacağına inandık hem de bizim Balıkesirspor'a değer katacağımıza inandık. Balıkesirspor'da Süper Lig geleceğini gördüğüm için kendilerini aradım, 'Sponsor olmak istiyoruz' dedim. Bu anlaşmanın her iki tarafa da hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Artık biz de Balıkesirsporluyuz. Balıkesirspor'un maçlarına mümkün olduğunca gelmeye çalışacağız. Ekol olarak elimizden gelen desteği vereceğiz."



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