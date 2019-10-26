Son Dakika Haberleri: Balıkesirspor-Adanaspor maçının ardından
Son Dakika Spor Balıkesirspor-Adanaspor maçının ardından

Balıkesirspor-Adanaspor maçının ardından

1 saat önce

TFF 1. Lig'in 9. haftasında Adanaspor'u 3-0 yenen Balıkesirspor'un teknik sorumlusu Mustafa Ati Göksu, taraftarlara teşekkür ederek, onların desteğiyle ligde üst sıralara çıkacaklarını söyledi.

TFF 1. Lig'in 9. haftasında Adanaspor'u 3-0 yenen Balıkesirspor'un teknik sorumlusu Mustafa Ati Göksu, taraftarlara teşekkür ederek, onların desteğiyle ligde üst sıralara çıkacaklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Göksu, Adanaspor maçının zor olcağını bilerek sahaya çıktıklarını dile getirdi.

Futbolcularının zoru başardığını vurgulayan Göksu, "Puanlamada artık yavaş yavaş yukarı doğru tırmanıyoruz. Taraftarlarımız desteklerini esirgemiyorlar, onlar bu desteklerine devam ettiği müddetçe biz bu puanları alarak üst sıralara çıkacağız." diye konuştu.

Adanaspor cephesi

Adanaspor Yardımcı Antrenörü Mehmet Öztürk, maçın başında kalecilerinin gördüğü kırmızı kartın kendilerini olumsuz etkilediğini belirtti.

Öztürk, Balıkesirspor maçına 5 eksikle çıktıklarını ifade ederek, "İlk dakikada güzel bir atak yaptık, onun akabinde kalecimiz kırmızı kart gördü ve 10 kişi kaldık. Maalesef tüm planlarımız böylelikle bozuldu. Yediğimiz goller de talihsiz bir şekilde gelince yenilgi kaçınılmaz oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Balıkesirspor-Adanaspor maçının ardından

Türkiye Futbol Federasyonu, Balıkesirspor, Adanaspor, Göksu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 08:09 Kaynak: AA
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