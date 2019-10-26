Son Dakika Haberleri: Balıkesirspor- Adanaspor maçının ardından
Son Dakika Spor Balıkesirspor- Adanaspor maçının ardından

Balıkesirspor- Adanaspor maçının ardından

1 saat önce

- Balıkesirspor- Adanaspor maçının ardından Mustafa Ati Göksu: "Taraftarın desteğiyle kazanmaya devam edeceğiz" Mehmet Öztürk: "Maçın başındaki kırmızı kart tüm planlarımızı bozdu"BALIKESİR - TFF 1. Lig'in 9. haftasında Balıkesirspor, Adanaspor'u 3-0 mağlup etti.

- Balıkesirspor- Adanaspor maçının ardından

Mustafa Ati Göksu: "Taraftarın desteğiyle kazanmaya devam edeceğiz"

Mehmet Öztürk: "Maçın başındaki kırmızı kart tüm planlarımızı bozdu"

BALIKESİR - TFF 1. Lig'in 9. haftasında Balıkesirspor, Adanaspor'u 3-0 mağlup etti. Balıkesirspor'un Teknik Sorumlusu Mustafa Ati Göksu maç sonu yaptığı değerlendirmede taraftarların desteği sürdükçe kazanmaya devam edeceklerini söyledi.

Futbolcularının zoru başardığını vurgulayan Göksu, "Puanlamada artık yavaş yavaş yukarı doğru tırmanıyoruz. İnşallah bundan sonra da puan ve puanlar alarak üst sıralara çıkacağız. Taraftarlarımız desteklerini esirgemiyorlar. Onlar bu desteklerine devam ettiği müddetçe biz bu puanları alarak üst sıralara çıkacağız" dedi

Adanaspor cephesi

Adanaspor Yardımcı Antrenörü Mehmet Öztürk, maçın başında kalecilerinin gördüğü kırmızı kartın kendilerini olumsuz etkilediğini belirtti.

Öztürk, Balıkesirspor maçına 5 eksikle geldiklerini ifade ederek, "İlk dakikada güzel bir atak yaptık, onun akabinde kalecimiz kırmızı kart gördü ve 10 kişi kaldık. Maalesef tüm planlarımız böylelikle bozuldu. Yediğimiz gollerde talihsiz bir şekilde gelince mağlubiyet kaçınılmaz oldu" diyerek üzüntüsü dile getirdi.

Balıkesirspor- Adanaspor maçının ardından

Mehmet Öztürk, Balıkesirspor, Adanaspor, Göksu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 09:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Gustavo Fenerbahçe formasıyla ilk golünü attı
Aykut Kocaman'dan hem gollere hem hakeme tepki! Ersun Yanal'dan 5-1'lik galibiyet açıklaması: Mesaj verdiğimiz için mutluyum Lewandowski'nin rekor kırdığı maçta Bayern Münih rahat kazandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2019 22:48:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Balıkesirspor- Adanaspor maçının ardından
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]