Balıkesirspor-Akhisarspor maçının ardından - Son Dakika

Balıkesirspor-Akhisarspor maçının ardından

07.02.2021 21:55
Balıkesirspor-Akhisarspor maçının ardından, System.String[]

TFF 1. Lig'in 20 haftasında Akhisarspor'u 3-0 yenen Aydeniz Et Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, "Bundan sonraki bütün maçlarımıza kazanmak için çıkacağız." dedi.

TFF 1. Lig'in 20 haftasında Akhisarspor'u 3-0 yenen Aydeniz Et Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, "Bundan sonraki bütün maçlarımıza kazanmak için çıkacağız." dedi.

Şimşek, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, futbolcularını tebrik etti.

10 haftadır kazanamayan bir Balıkesirspor olduğunu hatırlatan Şimşek, "Psikolojik olarak kabul etmeleri biraz zor oldu ama güzel bir konuşma yaptık. Oyuncularımızı bir haftadır motive etmeye çalışıyoruz. Çok şükür ki kötü oynamamıza rağmen 3-0 gibi bir net skorla galip geldik. Bütün futbolcu kardeşlerimi tebrik ediyorum." diye konuştu.

Şimşek, kendilerinin kulübe gelmelerinde emeği geçen başkana ve yönetim kuruluna teşekkür etti.

Takımın başına geçtikten sonraki ilk maçı kazandıkları için mutlu olduğunu vurgulayan Şimşek, şöyle konuştu:

"Çok şükür ki iyi başladık, Allah'ın izniyle bundan sonraki maçlarımızı da belki çok fazla müthiş bir oyun oynamayabiliriz ama en azından müthiş bir mücadele göreceksiniz. Kazanmayı isteyen, arzulayan bir takım göreceksiniz. Kadromuz geniş, 35 futbolcumuz var. İnşallah hepsinden yavaş yavaş faydalanacağım çünkü rekabet başarıyı artırır. İnşallah bu galibiyet bizi ayağa kaldırmak için bir sebeptir, bir yoldur. İnşallah bu yolumuzu da kazasız belasız atlatırız. Bundan sonraki bütün maçlarımıza kazanmak için çıkacağız. Bir an önce de bu hengameden kurtulmamız gerektiğimizi düşünüyorum."

Şimşek, izin yapmadan fedakarlık yapıp çalışarak yarından itibaren Menemenspor maçına hazırlanacaklarını sözlerine ekledi.

Mesut Dilsöz: "Oyuncularım ellerinden geleni yaptılar"

Akhisarspor Teknik Direktörü Mesut Dilsöz de maça iyi başladıklarını söyledi.

Dilsöz, maçtan önce rakibi analiz yaptıkları şekilde önlemleri aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Hem ön tarafta perdeledik, uzun oynamaya teşvik ettik. 30-35 dakikaya kadar kalemizde hemen hemen hiç tehlike görmedik, goller kaçırdık. Sonrasında gelen iki kırmızı kart ve frikik golleri maalesef maçı içinden çıkılmaz duruma bir taşıdı. Böyle maçlarda bir eksik bile çok önemliyken iki kişi eksik olmamız bizi kötü etkiledi. Oyuncularım ellerinden geleni yaptılar, onlara gerçekten teşekkür ediyorum. Devreye 9 kişiyle 2-0 girdikten sonra ikinci yarı bir şekilde maçı salmadan ne söylediysek yapmaya çalıştılar. Önümüzdeki Samsunspor maçına hazırlanacağız."

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Balıkesirspor-Akhisarspor maçının ardından - Son Dakika Spor


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