Balıkesirspor - Altaş Denizlispor maçının ardından - Son Dakika
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Balıkesirspor - Altaş Denizlispor maçının ardından

07.03.2022 23:21

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında konuk ettiği Denizlispor'a 1-0 yenilen Balıkesirspor'un teknik direktörü Giray Bulak, "Atanın kazanacak olduğu bir maçtı.

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında konuk ettiği Denizlispor'a 1-0 yenilen Balıkesirspor'un teknik direktörü Giray Bulak, "Atanın kazanacak olduğu bir maçtı. Rakip attı kazandı. Biz yakaladık bir kaç pozisyon değerlendiremedik." dedi.

Bulak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, mağlup olmalarına rağmen oyuncuların çok fedakarca oynadığını söyledi.

Rakiplerle başa baş oynadıkları fakat öne geçecek fırsatı yakalayamadıklarını vurgulayan Bulak,

"Atanın kazanacak olduğu bir maçtı. Rakip attı kazandı. Biz yakaladık bir kaç pozisyon değerlendiremedik. Kadro kuramamak, transfer yapamamak, transfer yasağının olması Bizim elimizi kolumuzu bağlıyor. Hücum oyuncusu değiştiremiyoruz zaten tam hücum oynamıyoruz. stoperi orta saha yapıyoruz orta sahayı santrafor yapıyoruz. Rakiplerimiz aynı bölgenin oyuncularını değiştirirken ellerinde iyi oyuncular varken maalesef biz 2002-2003 doğumlu 5 tane oyuncu ile oynamak durumunda kaldık."

Bulak, taraftarın takıma desteklerini esirgememeleri gerektiğini sözlerine ekledi.

Mesut Bakkal: "Bu galibiyet bizi daha iyi yerlere götürecektir"

Altaş Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal da galibiyet aldıkları için çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Maçın kendileri için zor geçeceği bilincinde olduklarını belirten Bakkal, şunları kaydetti:

"Balıkesir'in bulunduğu ortama bakmadan tüm maçlarda iyi oynadığı bir gerçek. İlk devre karşılıklı kaçan goller oldu. Sahada iyi bir mücadele vardı. 2.yarıya çıkarken biraz daha tempomuzu arttırmamızı söylemiştim. İlk devredeki tempoyla üretmek ve maçı kazanmak zordu. İnat ettik vazgeçmedi çocuklar ve yan toptan güzel bir golle maçı kazandık. Tabi bu galibiyet bizim gerçekten çok önemli. Gelecek hafta bayız. Ondan sonra Kocaeli'ne gideceğiz. Şimdi daha moralleyiz daha özgüvenliyiz. Geldiğim günden itibaren 11 puan alan bir takım var bu da iyi yolda olduğumuzu gösteriyor. Çünkü özellikle ben geldikten sonra takım olarak iyi tepki veren bir Denizlispor vardı. Bugünde bunu galibiyetle süsledik. Oyuncularımı kutluyorum. Bu galibiyet bizi daha iyi yerlere götürecektir."

Balıkesirspor - Altaş Denizlispor maçının ardından
Balıkesirspor - Altaş Denizlispor maçının ardından
Balıkesirspor - Altaş Denizlispor maçının ardından
Balıkesirspor - Altaş Denizlispor maçının ardından
Balıkesirspor - Altaş Denizlispor maçının ardından

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Balıkesirspor - Altaş Denizlispor maçının ardından - Son Dakika


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SON DAKİKA: Balıkesirspor - Altaş Denizlispor maçının ardından - Son Dakika
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