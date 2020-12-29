Balıkesirspor, Altınordu maçıyla çıkışa geçmek istiyor

Aydeniz Et Balıkesirspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, TFF 1. Lig'in 17. haftasında deplasmanda karşılaşacakları Altınordu'nun gençlere yatırım yapan değerli bir kulüp olduğunu belirterek, "Saygı duyduğumuzu ifade etmek isterim ama İzmir'de kazanmak için oynayacağız." dedi.

Arslan, kulüp tesislerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, mağlubiyetlerin kendilerini üzdüğünü fakat mücadeleye devam etmeleri gerektiğini söyledi.

İyi bir takım olma yönünde ilerleyişlerinin olduğunu vurgulayan Arslan, şöyle konuştu:

"Bunu sürdürmek istiyoruz. Hep iyi bir oyun bekleniyordu o da geldi ama bunun devamı yani kazanmamız iyi oyun kadar önemlidir. İstikrar ve devamlılık başarıda en önemli unsurlardan bir tanesidir. Bu iyi oyunlarla puanları da almamız gerekiyor, sonuçta bu puan ligi, onu da oluşturmamız gerekiyor. Takımım gerekli reaksiyonu verdi ama bunun devamından yanayız. Haftaya, Türkiye'nin önemli misyonunu üstlenmiş olan bir kulüple oynayacağız. Altınordu takımı genç oyunculara yatırım yapan çok değerli bir kulüptür. Saygı duyduğumuzu ifade etmek isterim ama İzmir'de kazanmak için oynayacağız."

Cihat Arslan, iyi bir takım olabilmenin en önemli unsurunun kendi oyununu rakibe kabul ettirmek olduğunu ve takımlarının da bu yolda ilerlediğini sözlerine ekledi.

Kaptan Atilla: "Maksimum puanı almak istiyoruz"

Takım kaptanı kaleci Atilla Özmen de Kovid-19'a yakalanan ve sakatlanan çok oyuncunun olduğunu belirtti.

Son iki karşılaşmada verdikleri mücadeleye rağmen puan alamadıklarını hatırlatan 32 yaşındaki kaleci, bunlara takılı kalmamaları gerektiğini aaktardı.

Hocalarının kendilerine, "Sahaya mücadelenizi, karakterinizi yansıtıp kalitenizi koyarsanız herkesin saygı duyduğu ve korktuğu bir Balıkesirspor yaratabiliriz. Futbol hatalar oyunudur, çizgiden gol kaçırabilir ya da hatalı gol yiyebilirsin ama kötü mücadele edemezsin." dediğini anlatan Atilla, Adana Demirspor maçındaki mücadelelerini sürdürmeleri gerektiğini vurguladı.

Atilla Özmen, şunları kaydetti:

"Mükemmel bir başkanımız ve yönetimimiz var. Geldiği günden bu yana bize her zaman güler yüzlü ve dostça yaklaşan, abi kardeş ilişkisini aramızda eksik etmeyen, kariyerini ve futbol bilgisini bildiğimiz bir hoca grubumuz var. İçeride birbirini seven sayan beraber hareket etmeye başlayınca çok güzel işler çıkarmaya çalışan arkadaşlarımız var. Gelecek haftalar için karamsarlığa düşecek bir durum yok, 2-3 maç kazandığımız takdirde bir anda hedefin değişebileceği bir ligdeyiz. İlk yarıda son iki maç kaldı. Bu maçlarda da verebileceğimiz en üst mücadeleyi vererek kaliteli futbol oynayıp maksimum puanı almak istiyoruz. Sonra güzel bir kamp dönemi geçirerek ikinci yarıya daha iyi dönmeyi düşünüyoruz."

Atilla Özmen, sakatlığına ilişkin bilgi vererek, kendisini hazır hissettiğini ve hocasının görev vermesi halinde oynayabileceğini dile getirdi.