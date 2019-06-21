Son Dakika Haberleri: Balıkesirspor, Andre Coelho dosyasını kapattı
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Balıkesirspor, Andre Coelho dosyasını kapattı

59 dakika önce

Balıkesirspor Kulübü, 600 bin Euro ödenerek Nuno Andre Coelho dosyasının kapatıldığını duyurdu.

Balıkesirspor, Andre Coelho dosyasını kapattı, System.String[]
Balıkesirspor Kulübü, 600 bin Euro ödenerek Nuno Andre Coelho dosyasının kapatıldığını duyurdu.

Balıkesirspor'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "2014-2015 sezonunda kadromuzda bulunan futbolcu Nuno Andre Coelho da Silva'nın kulübümüzden alacakları ile ilgili FIFA nezdinde yürüttüğü dosya, futbolcu ve avukatı ile yapılan uzun süreçli görüşmeler neticesinde sonuçlanmıştır.

Futbolcu ile yapılan anlaşma gereği futbolcuya 600.000 Euro ödeme yapılarak dosyanın indirimli olarak kapatılması sağlanmıştır.

Bu süreçte futbolcu ve avukatı ile dosyanın indirimli olarak kapanmadı için yoğun mesai harcayan, başta Başkanımız Kadir Dağlı olmak üzere tüm yönetim kurulu üyelerimize ve kulüp çalışanlarımıza teşekkürü bir borç biliriz" denildi. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 07:02 Kaynak: İHA
Balıkesirspor, Spor
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