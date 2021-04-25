Balıkesirspor Ankara Keçiören maçının ardından - Son Dakika

Balıkesirspor Ankara Keçiören maçının ardından

25.04.2021 23:31
Balıkesirspor Ankara Keçiören maçının ardından, System.String[]

TFF 1. Lig'in 32. haftasında Balıksirspor sahasında Ankara Keçiörengücü'ne 2-1 mağlup oldu.

TFF 1. Lig'in 32. haftasında Balıksirspor sahasında Ankara Keçiörengücü'ne 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından teknik adamlar mücadeleyi değerlendirdi.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Balıkesirspor'un Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, "Oyuncu kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bundan sonraki iki maçımızı da aynı ciddiyetle çalışıp oynamaya devam edeceğiz" dedi. Şimşek, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, düşme tehlikelerinin bulunmamasına rağmen antrenmanları aynı ciddiyette yaptıklarını söyledi.

Kazanmak için çok uğraştıklarını ifade eden Şimşek, şöyle konuştu:

"Oyuncularımızın inanılmaz bir efor sarf ettiğini herkes görmüştür. Oyuncu kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bundan sonraki iki maçımızı da aynı ciddiyetle çalışıp oynamaya devam edeceğiz. Kimin şampiyon olduğu, kimin küme düştüğü bizi çok ilgilendirmiyor. Biz sadece işimizi yapıp formamıza layık bir şekilde maçlarımızı bitirmek istiyoruz."

Ankara Keçiörengücü Cephesi

Ankara Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Hamdi Yılmaz ise maça üç puan için çıktıklarını belirtti. Kaçırdıkları penaltının kendilerini demoralize etmediğini dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Her iki yarıda da oyunun hakimi bizdik. Topun daha fazla bizde kalmasını istedik. Bu oyun düzenimizdeki ve sistemimizdeki saha içi mücadelesinde bize bugün 3 puanı getirdi. Kalan maçlarımızı kazanır önümüzdeki takım da puan kaybederse play-off'a kalmış olacağız. Bizim de bütün gayretimiz play-off'un içinde kalmak. O nedenle bugün özveriyle oynayan futbolcularımı kutluyorum. İnşallah hayırlısı olur." - BALIKESİR

Balıkesirspor Ankara Keçiören maçının ardından
Balıkesirspor Ankara Keçiören maçının ardından

Futbol Federasyonu, Balıkesirspor, KEÇİÖRENGÜCÜ, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Balıkesirspor Ankara Keçiören maçının ardından - Son Dakika Spor


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