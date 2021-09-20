Balıkesirspor-Ankara Keçiörengücü maçının ardından

TFF 1. Lig'in 6. haftasında, sahasında Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup eden Balıkesirspor'un Teknik Direktörü Umut Baysal, müsabakanın hayatının en enteresan maçı olduğunu belirtti.

Baysal, maçın ardından yaptığı açıklamada, takıma geldiğinden bu yana 8 günde 3'üncü maçına çıktığını söyledi.

Oyuncuların çok yorulduğunu, çok yıprandıklarını ifade eden Baysal, "Geç toplanan bir takımdık, hazırlık kampımız kısa sürdü. Hazırlık maçı yapamadık. Dakika 60'tan sonra fizik gücümüz iyice düştü. Geç katılan oyuncularımızdan dolayı son dakikalarda geri çekilmek zorunda kaldık. Son dakikada şans golüyle de yani Allah yardım etti diyelim." diye konuştu.

Müsabakanın hayatının en enteresan maçı olduğunu aktaran Baysal, şunları kaydetti:

"İyi mücadele ederken kontrataktan güzel bir gol bulduk ve bugün galip geldik. Zor şartlarda çalışıyoruz, tecrübeli bir takımız var. Bunların yanında 19 yaş altında benim 14 yaş altından beri evlatlarım var. Onlar da beni mahcup etmediler. Oyun 1-1 iken oyuna attık. Hepsi de oyuna fayda sağladılar. İyi mücadele ettiler. Bu 3 puanı yönetimimize, camiamıza, şehrimize, başkanımıza ve taraftarımıza armağan ediyorum. Keçiörengücü'nü de oynadıkları oyundan dolayı tebrik ediyorum."

Hamdi Yılmaz: "İki top geldi ikisi de gol oldu"

Ankara Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Hamdi Yılmaz ise en az 1 puan için geldikleri Balıkesir'den puansız ayrıldıkları için üzgün olduklarını söyledi.

İlk yarıda kaçırdıkları penaltının oyunun kaderini değiştirdiğini anlatan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Şayet penaltıyı atmış olsaydık oyunun bu duruma gelmesi mümkün olmazdı. İkinci yarı aynı baskıyı kurduk golü bulduk daha önceki yakalamış olduğumuz topları da içeriye sokmakta zorlandık. Olmadı bir top daha geldi. İki top geldi ikisi de gol oldu. Bu sahadan en azından 1 puanla ayrılmamız gerekirken puansız ayrılıyoruz. Üzgünüz, bundan sonraki maçlarımıza çalışarak daha iyi bir şekilde devam edeceğiz."