Balıkesirspor Baltok'a Puan Silme ve Transfer Yasağı Cezası Gelebilir"

Balıkesirspor Baltok Kulübü Başkanı Mustafa Bahçeci, Portekizli oyuncu Nuno Coelho'nun alacakları nedeniyle yaşadıkları sorunlar yüzünden puan silme cezasıyla karşılaşabileceklerini söyledi.

Balıkesirspor Baltok Kulübü Başkanı Mustafa Bahçeci, Portekizli oyuncu Nuno Coelho'nun alacakları nedeniyle yaşadıkları sorunlar yüzünden puan silme cezasıyla karşılaşabileceklerini söyledi.



Bahçeci, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, yaşadıkları maddi sorunlara değindi.



Takımın Süper Lig'de mücadele ettiği dönemde formasını giyen Portekizli Nuno Coelho ile ilgili konuya değinen Bahçeci, daha önce taksite bağlanan fakat ödemesi yapılmadığı için FİFA'ya giden futbolcunun alacakları nedeniyle CAS'ta kazandığı dava dolayısıyla, Türkiye Futbol Federasyonunun kendilerini 15 gün önce bilgilendirdiğini anlattı.



Yaklaşık 1 milyon avroluk alacak konusunda futbolcunun avukatı ile kulüp avukatlarının görüştüğünü, bu parayı da takside bağlatmak istediklerini dile getiren Bahçeci, bunun olmaması halinde bir B planları bulunduğunu aktardı.



Bu para ödenmediği takdirde federasyonun kendilerine 6 puan silme ve iki dönem transfer yasağı cezası vereceğini söyleyen Bahçeci, şöyle konuştu:



"Kulübü zora sokmayacak ve ödemeyi uzun zamana yayacak bir ödeme planı hazırlıyoruz. Karşı tarafta bunu kabul edecek bir izlenim aldım. Bizim her zaman B planımız var. Bu yapılandırma olmadığı zaman, parayı ödemediğimiz zaman 2 dönem transfer yasağı 6 puan cezası. Tabii bunun telaffuzu bile hoş değil. Ben inanmıyorum, Balıkesir'in dinamikleri kulübü yalnız bırakmayacaklardır. Gereği konusunda en azından biz yönetim olarak üzerimize düşeni yapacağız."



Kulübün bugün 30 milyon liranın altında bir borcu olduğunu belirten Bahçeci, göreve geldiklerinde 37-38 milyon lira civarında bir borç yükü olduğunu anımsatarak, "Şu anda Nuno Coelho konusu hariç 5 milyon lira paramız olsa sezon sonunu gayet güzel getiririz. Bununla ilgili girişimimiz var." dedi.

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