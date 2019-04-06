Son Dakika Haberleri: Balıkesirspor Baltok - İstanbulspor: 1-5

Balıkesirspor Baltok - İstanbulspor: 1-5

47 dakika önce

STAT: AtatürkHAKEMLER: Ümit Öztürk (xxx), Osman Gökhan Bilir (xxx), Sezgin Çınar (xxx)BALIKESİRSPOR BALTOK: Atilla (x), Nizamettin (xx), Muhammed (xx), Mehmet (xx) (Dk. 80 Rahmi xx), Foxi (xx), Sedat (xx) (Dk.

Balıkesirspor Baltok - İstanbulspor: 1-5, System.String[]


STAT: Atatürk

HAKEMLER: Ümit Öztürk (xxx), Osman Gökhan Bilir (xxx), Sezgin Çınar (xxx)

BALIKESİRSPOR BALTOK: Atilla (x), Nizamettin (xx), Muhammed (xx), Mehmet (xx) (Dk. 80 Rahmi xx), Foxi (xx), Sedat (xx) (Dk. 85 Celal xx), Okan (xx), Otoo (xx), Beleck (xx), Doğa (xx), Cumali (xx)

İSTANBULSPOR: Alperen (xxx), Ferreira (xx), Eslam (xx), Ali (xx), Muhsin (xxx), İbrahim (xxx) (Dk. 78 Perovic xx), Onur (xxx), Atchom (xxx), Muhammed (xxx) (Dk. 85 Arif xx), Tuncer (xx), Enes (xx) (Dk. 58 David xx)

GOLLER: Dk. 67 Mehmet (Balıkesirspor Baltok) - Dk. 16 - Dk. 54 İbrahim, Dk. 51 Atchom, Dk. 75 Eslem, Dk. 87 Perovic (İstanbulspor)

SARI KARTLAR: Muhammed, Cumali, Sedat, Otoo (Balıkesirspor Baltok)

Spor Toto 1'inci Lig'in 28'inci haftasında Balıkesirspor Baltok, rakibi İstanbulspor'a sahasında 5-1 yenildi.

16'ncı dakikada İstanbulspor'dan Ali'nin ortasında ceza sahası içine hareketlenen Onur'un duvar pasında İbrahim boş kaleye topu göndererek takımını 1-0 öne geçiren golü attı.

26'ncı dakikada ceza sahasına yapılan ortayı Balıkesirspor Baltok oyuncusu Foxi kafayla indirdi. Topu önüne almaya çalışan Beleck'in düşerken şutu yan direğe çarparak oyun alanına geri dönerken İstanbulspor defansı topu uzaklaştırmayı başardı.

28'inci dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren İstanbulspor oyuncusu Enes'in şutunda kaleci Atilla uçarak topu kornere çelmeyi başardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı İstanbulspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

51'inci dakikada İstanbulspor'dan Muhammed'in ceza sahası dışından ortasında oluşan karambolde topla buluşan Atchom'un şutu ağlarla buluştu: 0-2.

54'üncü dakikada ceza sahası içinde İstanbulspor'dan Muhammed'in ortasına yükselen İbrahim kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 0-3.

67'nci dakikada Balıkesirspor Baltok oyuncusu Foxi'nin ceza sahası dışından ortasında topa gelişine vuran Mehmet takımının ilk golünü attı: 1-3.

75'inci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan İstanbulspor oyuncusu Eslem'in şutu ağlarla buluştu: 1-4.

87'nci dakikada İstanbulspor oyuncusu Perovic, ceza sahası içinde oluşan karambolde çektiği şut ile takımının 5'inci golünü attı ve skoru tayin etti: 1-5.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 09:42 Kaynak: DHA

Ümit Öztürk, Mustafa Kemal Atatürk, İstanbulspor, Balıkesirspor, Spor
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