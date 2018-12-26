Son Dakika Haberleri: Balıkesirspor Baltok, Steve Beleck ile Yollarını Ayırdı

Balıkesirspor Baltok, Steve Beleck ile Yollarını Ayırdı

1 saat önce

Balıkesirspor Baltok'lu Steve Beleck ile yollar ayrıldı.

Balıkesirspor Baltok, Steve Beleck ile Yollarını Ayırdı, System.String[]
Balıkesirspor Baltok'lu Steve Beleck ile yollar ayrıldı. Alacaklarına istinaden TFF'ye müracaat eden Steve Beleck sözleşmesini feshetti.

Balıkesirspor Baltok'un Kamerunlu forveti Steve Beleck alacaklarından dolayı TFF'ye başvurarak sözleşmesini sona erdirdi. Balıkesirspor Baltok'ta son dönemde yaşanan maddi sıkıntılardan dolayı birçok futbolcusunun takımdan ayrılması bekleniyor. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 03:05 Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Balıkesirspor, Spor
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