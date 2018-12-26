Balıkesirspor Baltok, Steve Beleck ile Yollarını Ayırdı

Balıkesirspor Baltok'lu Steve Beleck ile yollar ayrıldı.

Balıkesirspor Baltok'lu Steve Beleck ile yollar ayrıldı. Alacaklarına istinaden TFF'ye müracaat eden Steve Beleck sözleşmesini feshetti.



Balıkesirspor Baltok'un Kamerunlu forveti Steve Beleck alacaklarından dolayı TFF'ye başvurarak sözleşmesini sona erdirdi. Balıkesirspor Baltok'ta son dönemde yaşanan maddi sıkıntılardan dolayı birçok futbolcusunun takımdan ayrılması bekleniyor. - BALIKESİR

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