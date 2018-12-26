Balıkesirspor Baltok, Steve Beleck ile Yollarını Ayırdı
1 saat önce
Balıkesirspor Baltok'lu Steve Beleck ile yollar ayrıldı.
Balıkesirspor Baltok'lu Steve Beleck ile yollar ayrıldı. Alacaklarına istinaden TFF'ye müracaat eden Steve Beleck sözleşmesini feshetti.
Balıkesirspor Baltok'un Kamerunlu forveti Steve Beleck alacaklarından dolayı TFF'ye başvurarak sözleşmesini sona erdirdi. Balıkesirspor Baltok'ta son dönemde yaşanan maddi sıkıntılardan dolayı birçok futbolcusunun takımdan ayrılması bekleniyor. - BALIKESİR
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 03:05 Kaynak: İHA
FIFA, Karcemarskas'a Olan Borcundan Dolayı Gaziantepspor'a -6 Puan Silme Cezası Verdi
Fenerbahçe'nin İsviçreli Oyuncusu Michael Frey, Tek Başına Samandıra'da Çalışıyor
David Beckham'ın Hindi Paylaşımı Yanlış Anlaşılınca Türklerin Yorumları Sosyal Medyayı Salladı
Potanın Perilerinin Yeni Hocası Ceyhun Yıldızoğlu Oldu