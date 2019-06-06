Son Dakika Haberleri: Balıkesirspor Baltok'ta kongre zamanı
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Balıkesirspor Baltok'ta kongre zamanı

1 saat önce

Balıkesirspor Baltok'ta olağanüstü genel kurul yarın saat 16.00'da Karesi AVM'de bulunan toplantı salonunda gerçekleştirilecek.

Balıkesirspor Baltok'ta kongre zamanı, System.String[]
Balıkesirspor Baltok'ta olağanüstü genel kurul yarın saat 16.00'da Karesi AVM'de bulunan toplantı salonunda gerçekleştirilecek. 2. kez olağanüstü kongre kararı alınan kulüpte kongre çoğunluğu aranmayacak.

Balıkesirspor Baltok'ta başkan adayı olarak konuşulan Kadir Dağlı adaylığını doğruladı ve yarınki kongreye aday olarak çıkacaklarını söyledi. 31 Mayıs tarihinde yapılması planlanan ancak çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle 7 Haziran'a ertelenen kongre öncesinde ismi adaylar arasında anılan Kadir Dağlı adaylığını doğruladı. Yarın gerçekleştirilecek olan kongrede aday olduğunu ve liste hazırladığını belirten Kadir Dağlı'nın yanı sıra İbrahim Kaya ve Rafet Çetinel gibi isimlerinde aday olarak çıkması bekleniyor. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 02:20 Kaynak: İHA
Kadir Dağlı, Balıkesirspor, Spor
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