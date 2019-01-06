Son Dakika Haberleri: Balıkesirspor Baltok'ta Yaprak Dökümü Sürüyor

Balıkesirspor Baltok'ta Yaprak Dökümü Sürüyor

24 dakika önce

Spor Toto 1.lig ekiplerinden Balıkesirspor Baltok bir süredir yaşanan maddi kriz nedeniyle zor günler geçirmeye devam ediyor.

Balıkesirspor Baltok'ta Yaprak Dökümü Sürüyor, System.String[]
Spor Toto 1.lig ekiplerinden Balıkesirspor Baltok bir süredir yaşanan maddi kriz nedeniyle zor günler geçirmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde sözleşmesini fesheden Steve Beleck ve Abdulkadir Özgen'in ardından savunma oyuncusu Oğuz Yılmaz'da sözleşmesini tek taraflı feshederek Denizlispor ile sözleşme imzaladı.

Balıkesirspor Baltok Başkanı Mustafa Bahçeci ve Yönetim Kurulu üyeleri önceki gün Antalya'ya takımın kamp yaptığı otele gitmişti. Oyuncularla görüşüp sorunların çözülmesi için çaba harcayacaklarını ifade eden Balıkesirspor Baltok Kulübü Mustafa Bahçeci'nin en kısa zamanda bu krizi çözeceklerine belirtti.

Başkan Mustafa Bahçeci'nin bu açıklamasının ardından Abdulkadir Özgen ve Oğuz Yılmaz kulüpten ayrılan isimler oldu. Öte yandan krizin sürmesi halinde Nizamettin Çalışkan, Mehmet Boztepe, Sedat Şahintük gibi isimlerinde takımdan ayrılması gündemde. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 01:00 Kaynak: İHA

Oğuz Yılmaz, Abdülkadir Özgen, Balıkesirspor, Spor
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