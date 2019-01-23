Son Dakika Haberleri: Balıkesirspor Baltok- Trabzonspor : 1-3

Balıkesirspor Baltok- Trabzonspor : 1-3

1 saat önce

STAT: Balıkesir AtatürkHAKEMLER: Hüseyin Göçek (xxx), Alpaslan Dedeş (xxx), Erdem Bayık (xxx)BALIKESİRSPOR BALTOK: Atilla (xx) - Cüneyt (xxx), Nizamettin (xxx) (Dk. 72 Furkan xx) (Dk. 77 Celal xx), Mehmet (xx), Sedat (xx), Okan (xx), A'beka (xxx) (Dk.

Balıkesirspor Baltok- Trabzonspor : 1-3, System.String[]


STAT: Balıkesir Atatürk

HAKEMLER: Hüseyin Göçek (xxx), Alpaslan Dedeş (xxx), Erdem Bayık (xxx)

BALIKESİRSPOR BALTOK: Atilla (xx) - Cüneyt (xxx), Nizamettin (xxx) (Dk. 72 Furkan xx) (Dk. 77 Celal xx), Mehmet (xx), Sedat (xx), Okan (xx), A'beka (xxx) (Dk. 84 Rahmi xx), Glumac (xx), Doğa (xxx), Cumali (xxx), Beleck (xxx)

TRABZONSPOR: Uğurcan (xxx) - Kamil (xxx), Hüseyin (xxx), Toure (xxx), Hasan (xx), Ekuban (xxx) (Dk. 78 Martinez xx), Abdulkadir (xxx), Berkay (xxx) (Dk. 74 Nwakaeme xx), Novak (xx), Ibanez (xx), Yusuf (xxx) (Dk. 84 Ali xx)

SARI KARTLAR: Doğa İşeri, Muhammed (Balıkesirspor Baltok)

GOLLER: Dk. 32 Novak, Dk. 59 ve Dk. 87 Abdulkadir (Trabzonspor) - Dk. 34 Beleck (Balıkesirspor Baltok)

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş karşılaşmasında Balkesirspor Baltok sahasında Trabzonspor'a 3-1 mağlup oldu. Bordo-Mavili ekip 2-1 kazandığı maçın rövanşında rakibini 3-1 mağlup ederek kupada adını bir üst tura yazdırdı. 

16'ncı dakikada Trabzonspor oyuncusu İbanez ceza yayı üzerindeki şutunda top az farkla direğin üzerinden auta gitti.

21'inci dakikada Trabzonspor'da kazanılan serbest vuruşta topun başına Yusuf geçti. Yusuf'un şutunda top 90'dan oyun alanına geri döndü. 

32'nci dakikada kazanılan kornerde ön direkteki Hüseyin topu arka direğe aşırdı. Novak'ın vuruşunda top ağlara gitti: 0-1.

34'üncü dakikada skora denge geldi. Sol kanattan gelişen Balıkesirspor atağında Mehmet'in ortasında Beleck'in kafa vuruşunda toğ ağlarla buluştu: 1-1.

59'uncu dakikada Trabzonspor bir kez daha öne geçti. Kaleciyle karşı karşıya kalan Ekuban'ın şutunda top direkten döndü. Sonrasında topu önünde bulan Ibanez'in ortasında Abdülkadir'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2.

87'nci Abdülkadir maçın skorun belirledi. Ibanez'in ortasında Abdülkadir'in vuruşunda top ağlara gitti. 

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Trabzonspor deplasmanda Balıkesirspor Baltok'u 3-1 mağlup etti.

- Balıkesir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 10:50 Kaynak: DHA

Mustafa Kemal Atatürk, Balıkesir, Trabzonspor, Balıkesirspor, Spor
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