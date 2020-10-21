Balıkesirspor Başkanı Arslan'dan ahde vefa ziyaretleri

TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor Başkanı Ümit Arslan, kulübe gönül vermiş esnaf ve taraftarlara dönük yaptığı ahde vefa ziyaretlerini sürdürüyor.

Arslan, Asbaşkan Rıza Tekin'le birlikte kırmızı-beyazlı takıma için 20 yıldır her sezon başında fikstür bastırarak tüm şehre dağıtan Yaşar Erginal ile sokaklardan topladığı kağıtların bir kısmını gelir olarak kulübe bağışlayan Dede Yaşar lakaplı Yaşar Şen'i ziyaret ederek iki kulüp taraftarına bugüne dek sağladıkları emeklerinden dolayı birer forma hediye etti.

Ziyarette konuşan Ümit Arslan vefalı taraftarların kulübe büyük katkı verdiğini söyledi.

Balıkesirspor için gecesini gündüzüne katan taraftarların takımın başarısı için büyük önem taşıdığını söyleyen Arslan, "Ne mutlu ki böyle Balıkesirspor taraftarları var. Takımımızın here zaman yanında oldukları için her ikisine de teşekkürlerimi sunuyorum. Başka Balıkesirspor yok. Balıkesirspor şehrimizin en büyük marka değeri. İnşallah güzel günler yakın. Allah'ın izniyle de Balıkesirsporumuzu hak ettiği yerlere de getirmek için mücadele etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Öte yandan Balıkesirspor Taraftarlar Derneği de kulüp yönetiminin bu anlamlı ziyaretinden dolayı Başkan Arslan'a tablo hediye etti.