Balıkesirspor Başkanı Kadir Dağlı: "Para ödeyemediğimiz için çocuklar gidiyor" - Son Dakika
Son Dakika Spor Balıkesirspor Başkanı Kadir Dağlı: 'Para ödeyemediğimiz için çocuklar gidiyor' - Son Dakika Spor

Balıkesirspor Başkanı Kadir Dağlı: "Para ödeyemediğimiz için çocuklar gidiyor"

6 saat önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Hastanesi Balıkesirspor'un başkanı Kadir Dağlı, 6 oyuncunun takımdan ayrılma kararı almasının, yaşadıkları mali sorundan kaynaklandığını söyledi.

Balıkesirspor Başkanı Kadir Dağlı:

TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Hastanesi Balıkesirspor'un başkanı Kadir Dağlı, 6 oyuncunun takımdan ayrılma kararı almasının, yaşadıkları mali sorundan kaynaklandığını söyledi.

Kadir Dağlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bazı futbolcuların takımdan ayrılmasına ilişkin, "Para ödeyemediğimiz için çocuklar gidiyor." dedi.

İçinde bulundukları ekonomik sıkıntıya değinen ve transfer yasakları bulunduğunu hatırlatan Dağlı, şöyle konuştu:

"Bir süredir planladığımız benzinlik projesi yarım kaldı. Önümüze taş koydular. Takımdan ayrılanlar eski futbolcularımız. Parasını alamayan ve uzun zamandan beri bekleyen oyuncular. Diğer oyuncularla ilgili bir sorunumuz yok. Bugün Balıkesir'deki önemli siyasetçilerle görüşeceğiz. Daha sonra Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'la bir görüşme yapacağım. Akabinde gün içinde bir basın toplantısıyla yaşananları anlatacağım."

Ekol Hastanesi Balıkesirspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Foxi Kethewoama'nın kampa katılmadığı, Doğa İşeri, Okan Alkan, Furkan Çil, Oğuzhan Çapar ve Atilla Özmen'in ise takımdan ayrıldığı duyurulmuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Balıkesirspor, Kadir Dağlı, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 02:28 Kaynak: AA
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