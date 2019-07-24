Balıkesirspor Başkanı'ndan Ali Koç'a ziyaret
33 dakika önce
Balıkesirspor Kulübü Başkanı Kadir Dağlı, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'u ziyaret etti.
Balıkesirspor Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 06:33 Kaynak: AA
Kulübü Başkanı Kadir Dağlı
, Fenerbahçe Kulübü
Başkanı Ali Koç
'u ziyaret etti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, ziyarette Balıkesirspor Kulübünün yönetim kurulu üyesi Alper Sayakçı'nın da yer aldığı belirtildi.
Öte yandan başkan Kadir Dağlı'nın Ali Koç'a Balıkesirspor forması hediye ettiği ifade edildi.
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