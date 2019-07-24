Son Dakika Haberleri: Balıkesirspor Başkanı'ndan Ali Koç'a ziyaret
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Balıkesirspor Başkanı'ndan Ali Koç'a ziyaret

33 dakika önce

Balıkesirspor Kulübü Başkanı Kadir Dağlı, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'u ziyaret etti.

Balıkesirspor Başkanı'ndan Ali Koç'a ziyaret, System.String[]
Balıkesirspor Kulübü Başkanı Kadir Dağlı, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'u ziyaret etti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, ziyarette Balıkesirspor Kulübünün yönetim kurulu üyesi Alper Sayakçı'nın da yer aldığı belirtildi.
Öte yandan başkan Kadir Dağlı'nın Ali Koç'a Balıkesirspor forması hediye ettiği ifade edildi.
Fenerbahçe Kulübü, Balıkesirspor, Kadir Dağlı, Ali Koç, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 06:33 Kaynak: AA
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