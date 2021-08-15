Balıkesirspor-Boluspor maçının ardından

TFF 1. Lig'in ilk haftasında konuk ettiği Beypiliç Boluspor'u 1-0 yenen Balıkesirspor'un teknik direktörü Yusuf Şimşek, oyuncularının kendisini gururlandırdığını söyledi.

Şimşek, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, ligin ilk maçlarının her zaman zor geçtiğini vurguladı.

Bundan sonraki maçların da kendileri için zor geçeceğini dile getiren Şimşek, şöyle konuştu:

"Çok şükür futbolcu kardeşlerim, sezona geç başlamamıza rağmen mükemmel idman yapıp çalıştılar, kendilerine dikkat ettiler. Üç yıldır buradayım. Onlarla gurur duyuyorum. Mükemmel profesyonel, mükemmel insanlar Balıkesirspor sevdalısı futbolcu kardeşlerim. Forma için, arma için oynayan futbolcu kardeşlerimin hepsini tek tek tebrik ediyorum. İki tane genç kardeşimizi ilk 11'de başlattık. İkisini sonradan oyuna aldık. Onları da tebrik ediyorum ama bunlar yetmeyecek. Daha iyi şeyler yapabiliriz, yapmak da zorundayız. Ben şahsım ve ekibim adına bu işi seviyorum, burayı da seviyorum. Galibiyeti yönetimimize, taraftarlarımıza armağan ediyoruz."

Erginer: "Bizim için çok ağır bir mağlubiyet"

Beypiliç Boluspor Teknik Direktörü Reha Kemal Erginer, bekledikleri bir yenilgi aldıklarını dile getirdi.

Bir buçuk aylık hazırlık dönemini böyle bir oyun için geçirmediklerini belirten Erginer, "Bambaşka bir oyun üzerine çalıştık ama bugün hazırlık maçları ve antrenmanlar dahil en kötü futbolumuzu oynadığımızı söyleyebilirim. Beni en çok üzen şey, oyun içinde coşkumuzun olmamasıydı. Rakip bizden çok daha fazla istedi, coşkulu oynadı. Bizim için çok ağır bir mağlubiyet. Hafta içi oyuncularımla konuşurken ve maçtan önce üstüne basarak söyledim. Sahada yüreğini ortaya koyan, coşkulu oynayan takım kazanıyor. Yoksa isimler, kadrolar ya da bütçeler maç kazanmıyor. Bugün bunun çok iyi bir örneğini gördük. Bizim için çok kötü, tokat gibi bir mağlubiyet oldu." ifadelerini kullandı.