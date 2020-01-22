Balıkesirspor, BŞB. Erzurumspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Antrenman öncesi oyuncularıyla konuşan Ekol Hastanesi Balıkesirspor Teknik direktörü Ramazan Kurşunlu, Adana Demirspor maçını unutup Erzurum maçına odaklanmalarını istedi.

Kırmızı-beyazlı oyuncular daha sonra topla ısınırken, kaleciler takımdan ayrı çalıştı.

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Balıkesirspor'un takım kaptanı Hırvat Kaleci Andrija Vukovic ise geride kalan genç oyuncularla ligin ikinci yarısı ellerinden gelen mücadeleyi verip ligde kalmak istediklerini söyledi. Vukovic sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Adana Demirspor maçı bizim için zordu. Aslında çok daha iyi oynamak için çıkmıştık maça fakat çok kolay goller yedik. Bu skor ortaya çıktı. Ama ben şöyle düşünüyorum bazen böyle bir mağlubiyetin olması hayırlı olabilir. 6 tane maçı 1-0 kaybedeceğimize bir maçı böyle kaybetmek daha iyi olur diye düşünüyorum. Şunu eklemek istiyorum. Burada kalan oyuncular neyle karşılaştıklarının farkında hepsi ellerinden gelenin en iyisini yapmak istiyorlar. Buradayız bu kadarız. Şehrin ileri gelenlerinin şunu bilmesini istiyorum ki bu kalan grupla gerekli mücadeleyi verip 12-13 puanı toplayıp ve ligde kalacağımızı düşünüyorum" dedi.