Son Dakika Haberleri: Balıkesirspor'da 5 futbolcuyla sözleşme imzalandı
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Balıkesirspor'da 5 futbolcuyla sözleşme imzalandı

3 saat önce

Spor Toto 1. Lig takımlarından Balıkesirspor, 5 futbolcuyla sözleşme imzaladı.

Balıkesirspor'da 5 futbolcuyla sözleşme imzalandı, System.String[]
Spor Toto 1. Lig takımlarından Balıkesirspor, 5 futbolcuyla sözleşme imzaladı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, mevcut kadroda yer alan kaleci Asil Kaan Eryılmaz ile 3, Rahmi Anıl Başaran ile de bir yıllığına sözleşmenin yenilendiği bildirildi.
Açıklamada altyapıda forma giyen Emirhan Çakır, Yiğithan Kır ve Berkay Türk'ün ise üçer yıllık sözleşmeye imza attığı kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 09:45 Kaynak: AA
Bora Füzesi, Balıkesirspor, Spor
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