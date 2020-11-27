Balıkesirspor'da 8 futbolcu ve 3 personelin Kovid-19 testi pozitif çıktı
27.11.2020 01:09
TFF 1. Lig ekiplerinden Aydeniz Et Balıkesirspor'da 8 futbolcu ile 3 personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
TFF 1. Lig ekiplerinden Aydeniz Et Balıkesirspor'da 8 futbolcu ile 3 personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan bilgiye göre, pazar günü oynanacak Royal Hastanesi Bandırmaspor maçı öncesi teknik heyet, futbolcular ve A takım personeline Kovid-19 testi yapıldı.
Açıklamada, sonuçlanan testlerde 8 futbolcu ile 3 personelde pozitif bulguya rastlandığı belirtildi.
Son Dakika Fransa Dışişleri: Dağlık Karabağ'ın bağımsızlığını tanımıyoruz Bir vatandaşın geçim sıkıntısını anlatan Meral Akşener, canlı yayında duygu dolu anlar yaşadı İnternette hızla yayılan esrarengiz palyaço fotoğrafı, Instagram hesaplarının kapanmasına neden oluyor Son Dakika: Sivasspor geriden gelerek Karabağ'ı 3-2 mağlup etti Türk gemisine yapılan hukuk dışı baskınla ilgili düğmeye basıldı! Savaş gemileri sahaya iniyor Merve Boluğur'dan cesur paylaşım! Derin bacak ve göğüs dekoltesi olay oldu Hayat kurtaracak buluş! Koronavirüs hastalarının ölümüne yol açan sitokin fırtınasının gizemi çözüldü İstanbul'da tedirgin eden görüntü! Cenazeler otobüsle taşındı