Son Dakika Haberleri: Balıkesirspor'da Afyonspor Hazırlıkları Başladı

Balıkesirspor'da Afyonspor Hazırlıkları Başladı

1 saat önce

Spor Toto 1'nci Lig ekiplerinden Balıkesirspor Baltok, Afjet Afyonspor maçı hazırlıklarına başladı.

Balıkesirspor'da Afyonspor Hazırlıkları Başladı, System.String[]


Spor Toto 1'nci Lig ekiplerinden Balıkesirspor Baltok, Afjet Afyonspor maçı hazırlıklarına başladı.

Balıkesirspor Baltok, cuma günü saat 19: 00'da oynayacağı Afjet Afyonspor maçı hazırlıklarına 1 günlük aranın ardından başladı. Ümraniyespor karşılaşmasında iyi mücadelesine karşın sahadan puansız ayrılan kırmızı beyazlılar, haftayı 3 puanla kapatarak kümede kalma umutlarını yeşerten Afjet Afyonspor maçının hazırlıklarına teknik direktör Giray Bulak nezaretinde başladı. Balıkesirspor, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda, rejenerasyon çalışması yaptı. Soğuk algınlığı yaşayan Cüneyt Köz antrenmana katılmazken, Okan Alkan yürüyüş yaptı.

- Balıkesir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 02:16 Kaynak: DHA

Balıkesirspor, Spor
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