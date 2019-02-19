Balıkesirspor'da Afyonspor Hazırlıkları Başladı
1 saat önce
Spor Toto 1'nci Lig ekiplerinden Balıkesirspor Baltok, Afjet Afyonspor maçı hazırlıklarına başladı.
Spor Toto 1'nci Lig ekiplerinden Balıkesirspor
Baltok, Afjet Afyonspor maçı hazırlıklarına başladı.
Balıkesirspor Baltok, cuma günü saat 19: 00'da oynayacağı Afjet Afyonspor maçı hazırlıklarına 1 günlük aranın ardından başladı. Ümraniyespor karşılaşmasında iyi mücadelesine karşın sahadan puansız ayrılan kırmızı beyazlılar, haftayı 3 puanla kapatarak kümede kalma umutlarını yeşerten Afjet Afyonspor maçının hazırlıklarına teknik direktör Giray Bulak
nezaretinde başladı. Balıkesirspor, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda, rejenerasyon çalışması yaptı. Soğuk algınlığı yaşayan Cüneyt Köz
antrenmana katılmazken, Okan Alkan
yürüyüş yaptı.
- Balıkesir
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 02:16 Kaynak: DHA
Adanaspor, Teknik Direktör Coşkun Demirbakan'ın Görevine Son Verdi
Lider Medipol Başakşehir, Antalyaspor'u 1-0 Mağlup Etti
Antalyasporlu Yekta Kurtuluş, Doukara'nın Pozisyonunda VAR'ın Devreye Girmemesine İsyan Etti
Düşme Hattına Yaklaşan Göztepe, Evindeki Performansına Güveniyor