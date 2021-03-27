Balıkesirspor'da Bandırmaspor maçı hazırlıkları

Aydeniz Et Balıkesirspor, TFF 1. Lig'in 28. haftasında 4 Nisan 2021 Pazar günü sahasında oynayacağı Royal Hastanesi Bandırmaspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Yusuf Şimşek yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü. Kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanda dayanıklılık, pas ve taktik çalışması yaptı. İdmanda teknik direktör Şimşek oyuncularını sık sık uyardı.

Balıkesirspor orta saha oyuncusu Cumali Bişi, antrenman sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli araya galibiyetle girdikleri için takımdaki moralin yüksek olduğunu söyledi.

Bandırmaspor maçının öneminin farkında olduklarını ifade eden 27 yaşındaki futbolcu, "Bandırmaspor maçını en iyi şekilde atlatıp önümüze daha güzel bir şekilde bakmak istiyoruz." diye konuştu.

Takımın kanat oyuncusu Muhammed Enes Durmuş da ligde bulundukları noktadan yukarılara doğru tırmanışa geçmek istediklerini aktararak, "Bunun içinde elimizden geldiğince çalışıp çabalıyoruz. İnşallah Bandırmaspor maçını da kazanarak yukarılara doğru çıkarız." ifadelerini kullandı.