Balıkesirspor'da başkan Kadir Dağlı yeniden aday - Son Dakika

Balıkesirspor'da başkan Kadir Dağlı yeniden aday

Balıkesir ekibinde kongre, 7 Ağustos'ta çoğunluk sağlamadığı takdirde ikinci toplantı çoğunluğa bakılmadan 14 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

Balıkesir ekibinde kongre, 7 Ağustos'ta çoğunluk sağlamadığı takdirde ikinci toplantı çoğunluğa bakılmadan 14 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

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Kulüp Başkanı Kadir Dağlı, kulübün menfaatleri doğrultusunda kongrede görevine yeniden aday olacağını söyledi.


"DÜŞER' DENEN TAKIMI LİGDE TUTTUK, YENİDEN ADAYIM"


Bu sezon zoru göğüsleyerek taşın altına ellerini koyduklarını belirten Dağlı, şöyle konuştu:


"Sezon başında spor kamuoyunda 'düşer' diye konuşulan takımı yüksek orandaki borca rağmen ligde tuttuk. Mevcut yönetim kurulunda kan değişikliğine gidilerek, şehrimizi ve camiamızı kucaklayacak bir yönetim anlayışıyla kulübün menfaatleri doğrultusunda yapılacak genel kurulda tekrar aday olacağımın bilinmesini isterim."


Öte yandan, Ekol Hastanesi Balıkesirspor'da Yusuf Şimşek'in görevine son verilmesinin ardından teknik direktörlük görevine kalan maçlar için 19 Yaş Altı Takımı Antrenörü Umut Baysal getirildi.


Balıkesirspor, Kadir Dağlı, Balıkesir, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 17:50 

Son Dakika Spor Balıkesirspor'da başkan Kadir Dağlı yeniden aday - Son Dakika Spor
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