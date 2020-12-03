Aydeniz Et Balıkesirspor teknik direktör Cihat Arslan'la sözleşme imzaladı - Son Dakika

Aydeniz Et Balıkesirspor teknik direktör Cihat Arslan'la sözleşme imzaladı

03.12.2020 18:05
Aydeniz Et Balıkesirspor teknik direktör Cihat Arslan'la sözleşme imzaladı, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Aydeniz Et Balıkesirspor, teknik direktör Cihat Arslan ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Aydeniz Et Balıkesirspor, teknik direktör Cihat Arslan ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüp yönetimi, Royal Hastanesi Bandırmaspor mağlubiyeti sonrası yollarını ayırdığı Mesut Dilsöz'ün yerine teknik direktörlüğe Cihat Arslan'ı getirdi.

Akşam saatleri kulüp tesislerine gelen Arslan, kendisini kırımızı-beyaz renklere bağlayan 1,5 yıllık sözleşmeyi imzaladı.

Kulüp Başkanı Ümit Arslan'ın da katıldığı imza töreni sonrası kulüp sosyal medya hesaplarından "Balıkesirspor'a hoş geldin Cihat Arslan" yazılı bir görsel paylaşıldı.

Aydeniz Et Balıkesirspor teknik direktör Cihat Arslan'la sözleşme imzaladı
Aydeniz Et Balıkesirspor teknik direktör Cihat Arslan'la sözleşme imzaladı
Aydeniz Et Balıkesirspor teknik direktör Cihat Arslan'la sözleşme imzaladı
Aydeniz Et Balıkesirspor teknik direktör Cihat Arslan'la sözleşme imzaladı
Aydeniz Et Balıkesirspor teknik direktör Cihat Arslan'la sözleşme imzaladı

Türkiye Futbol Federasyonu, Teknik Direktör, Balıkesirspor, Cihat Arslan, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Aydeniz Et Balıkesirspor teknik direktör Cihat Arslan'la sözleşme imzaladı - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip muhabirin burnunu kıran boksör tutuklandı Vaka sayısı yüzde 100 artan Samsun'da tedbirler sıklaştı! Emniyet ve jandarma ev ev denetim yapacak Bilim Kurulu Üyesi Özlü, yeni korona tedbirlerinin işaretini verdi: Yılbaşında 4 günlük sokak kısıtlaması yapılabilir DSP'den asgari ücret önerisi: 3 bin 533 lira olsun Son Dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, koronavirüse yakalandı Acun Ilıcalı, Sözcü yazarı Deniz Zeyrek'in MasterChef iddialarına çok sert çıktı: Yalan! Yılbaşı büyük ikramiye talihlisinin parasını 337 gün sonra alması 12 milyon lirasına mal oldu Suikast girişimi iddiaları sonrası İmamoğlu zırhlı makam aracı kullanmaya başladı
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan anne ve kızı öldü, baba yoğun bakımda Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan anne ve kızı öldü, baba yoğun bakımda         
18:08
Polonya'da kuş gribi nedeniyle 1 milyona yakın tavuk itlaf edildi Polonya'da kuş gribi nedeniyle 1 milyona yakın tavuk itlaf edildi         
17:49
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs aşısını bulan Türk doktorları tebrik etti Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs aşısını bulan Türk doktorları tebrik etti         
17:43
İstiklal'de ilginç anlar! Maske cezası kesilen Rus turist önce itiraz etti, ardından dans etmeye başladı İstiklal'de ilginç anlar! Maske cezası kesilen Rus turist önce itiraz etti, ardından dans etmeye başladı         
17:27
Mustafa Sarıgül'ün partisinin kuruluş tarihi belli oldu Mustafa Sarıgül'ün partisinin kuruluş tarihi belli oldu         
17:16
Okyanus balığı 15 kiloluk lambuka, Kuşadası'nda yakalandı Okyanus balığı 15 kiloluk lambuka, Kuşadası'nda yakalandı         
16:58
Hakkındaki tedbir kararına uymayan Sisi lakaplı Seyhan Soylu'ya 4 günlük hapis Hakkındaki tedbir kararına uymayan Sisi lakaplı Seyhan Soylu'ya 4 günlük hapis         
16:50
Baba ve 2 oğlu, 10 gün içerisinde koronavirüsten hayatını kaybetti Baba ve 2 oğlu, 10 gün içerisinde koronavirüsten hayatını kaybetti         
16:01
337 gün sonra ortaya çıkan büyük ikramiye talihlisi neden bu kadar beklediğini anlattı: Tamamen aklımdan çıkmış 337 gün sonra ortaya çıkan büyük ikramiye talihlisi neden bu kadar beklediğini anlattı: Tamamen aklımdan çıkmış         
15:35
Yakınının kazada yaralandığını gören genç çılgına döndü, ortalığı birbirine kattı Yakınının kazada yaralandığını gören genç çılgına döndü, ortalığı birbirine kattı         
15:27
Kasımda yıllık enflasyonun yüzde 14,03 olmasıyla memura yüzde 3 fark, emekliye ise yüzde 7 zam göründü Kasımda yıllık enflasyonun yüzde 14,03 olmasıyla memura yüzde 3 fark, emekliye ise yüzde 7 zam göründü         
15:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'li vekile şehit cenazesindeki fotoğrafı hatırlattı: Ahlaksız adam, pişmiş kelle gibi sırıtıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'li vekile şehit cenazesindeki fotoğrafı hatırlattı: Ahlaksız adam, pişmiş kelle gibi sırıtıyor         
14:56
Kendisini gözaltına almak isteyen polise ateş açıp birini şehit eden zanlı yakalandı! O anlar kamerada Kendisini gözaltına almak isteyen polise ateş açıp birini şehit eden zanlı yakalandı! O anlar kamerada         
14:51
Yağmur Sarnıç'tan Yağmur Sarnıç'tan "Bekaretimi anneme inat verdim" diyen Seren Serengil'e ağza alınmayacak sözler         
14:34
9 yıllık hukuk mücadelesiyle, sattığı geminin parasını faiziyle avukattan aldı 9 yıllık hukuk mücadelesiyle, sattığı geminin parasını faiziyle avukattan aldı         
14:17
Vaka sayısının patladığı Adana için ürküten sözler: Boş sedye bile yok, morgların önünde kuyruklar oluştu Vaka sayısının patladığı Adana için ürküten sözler: Boş sedye bile yok, morgların önünde kuyruklar oluştu         
11:21
Turistlerin çekildiği sahillerde yunuslardan görsel şov! Vatandaşlar telefonlara sarıldı Turistlerin çekildiği sahillerde yunuslardan görsel şov! Vatandaşlar telefonlara sarıldı         
11:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2020 18:33:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Aydeniz Et Balıkesirspor teknik direktör Cihat Arslan'la sözleşme imzaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei