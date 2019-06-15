Balıkesirspor'da gençlik aşısı sürüyor
46 dakika önce
Spor Toto 1.Lig takımlarından Balıkesirspor altyapısında forma giyen 3 isim ile profesyonel sözleşme imzaladı.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 09:46 Kaynak: İHA
Spor Toto 1.Lig takımlarından Balıkesirspor
altyapısında forma giyen 3 isim ile profesyonel sözleşme imzaladı.
Daha önce Rahmi Anıl Başaran, Asil Kaan Eryılmaz, Yiğithan Kır, Berkay Türk ve Emirhan Çakır ile sözleşme imzalayan Balıkesirspor'da imzalar devam etti. Kırmızı-beyazlılarda gerçekleştirilen imzalarda İbrahim Burak Doğan
, Kuban Altınbudak ve Emre Şahin
ile 3'er yıllık profesyonel sözleşme imzalandığı açıklandı. - BALIKESİR
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