Balıkesirspor'da İbrahim Halil Çolak'ın sözleşmesi feshedildi - Son Dakika
Son Dakika Spor Balıkesirspor'da İbrahim Halil Çolak'ın sözleşmesi feshedildi - Son Dakika Spor

Balıkesirspor'da İbrahim Halil Çolak'ın sözleşmesi feshedildi

6 saat önce

Kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin karşılıklı feshedildiği belirtildi.

Balıkesirspor'da İbrahim Halil Çolak'ın sözleşmesi feshedildi, System.String[]

Kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin karşılıklı feshedildiği belirtildi.


Açıklamada, şunlar kaydedildi:


"2019-2020 sezonuna TFF 1. Lig takımlarından İstanbulspor'da başlayan, birinci transfer döneminin son gününde takımımıza transfer edilen İbrahim Halil Çolak, kendi isteği doğrultusunda ayrılmak istediğini bildirmiştir. Kulüp olarak çok memnun olduğumuz ve kendisiyle devam etmek istediğimiz bildirilmiştir. Yapılan görüşmeler sonunda karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi feshedilmiştir. Balıkesirspor'a yapmış olduğu katkılardan dolayı kendisine çok teşekkür eder, futbol hayatında başarılar dileriz."


Türkiye Futbol Federasyonu, Balıkesirspor, İbrahim Halil, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 09:37 
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