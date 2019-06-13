Son Dakika Haberleri: Balıkesirspor'da ilk imzalar atıldı
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Balıkesirspor'da ilk imzalar atıldı

5 saat önce

Spor Toto 1. Lig takımlarından Balıkesirspor'da ilk imzalar iç transferde atıldı.

Balıkesirspor'da ilk imzalar atıldı, System.String[]
Spor Toto 1. Lig takımlarından Balıkesirspor'da ilk imzalar iç transferde atıldı.

Kaleci Asil Kaan Eryılmaz ile 3 Rahmi Anıl Başaran ile 1 yıllık sözleşme imzalayan kırmızı-beyazlılar altyapıdan Emirhan Çakır, kaleci Yiğithan Kır ve Berkay Türk ile  3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

Resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Balıkesirspor'umuz geçtiğimiz sezon formamızı terleten kaleci Asil Kaan Eryılmaz ile 3, Rahmi Anıl Başaran ile de 1 yıllık sözleşme yeniledi. Kulübümüz ayrıca, altyapımızda forma giyen Emirhan Çakır, kaleci Yiğithan Kır ve Berkay Türk'ü profesyonel yaparak 3 yıllık sözleşme imzaladı" ifadelerine yer verildi. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 08:11 Kaynak: İHA
Bora Füzesi, Balıkesirspor, Spor
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