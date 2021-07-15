Balıkesirspor'da imzalar devam ediyor Açıklaması

TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'da iç transfer görüşmelerinde imzalar devam ediyor. Kaleci Atilla Özmen, Batuhan İşçiler'den sonra da sol bek Doğa İşeri, orta saha oyuncusu Anıl Taşdemir ve Stoper Birol Parlak ile de sözleşmeleri karşılıklı anlaşılarak uzatıldı.

Teknik Direktör Yusuf Şimşek ile çalışma kararı sonrası, Kaptan ve Kaleci Atilla Özmen ile stoper ve sol bek oyuncusu Batuhan İşçiler ile sözleşme uzatılması sonrası da Balıkesirspor resmi sitesinden yapılan açıklamada sol bek Doğa İşeri, Orta saha oyuncusu Anıl Taşdemir ve stoper Birol Parlak kulüp binasında Başkan Özgür Yılmaz'la karşılıklı olarak imza atarak sözleşmeleri uzattılar. Balıkesirspor kulübü resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Değerli sol bekimiz Doğa İşeri, önümüzdeki sezonda da takımımız formasını giyecek. Tecrübeli oyuncumuz Anıl Taşdemir yeni sezonda da Balıkesirspor forması giyecek. Başarılı stoperimiz Birol Parlak yeni sezonda da kırmızı beyazlı formayı giyecek. Yapılan anlaşma camiamıza ve futbolcumuza hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi. - BALIKESİR