Balıkesirspor'da Mrsic'in testi pozitif çıktı!

TFF 1.Lig ekiplerinden Balıkesirspor'da pazartesi günkü Giresunspor maçı öncesi yapılan korona virüs testlerinde, Antonio Mrsic'in sonucunun pozitif çıktığı öğrenildi.

TFF 1.Lig ekiplerinden Balıkesirspor'da pazartesi günkü Giresunspor maçı öncesi yapılan korona virüs testlerinde, Antonio Mrsic'in sonucunun pozitif çıktığı öğrenildi. Konuyla ilgili Balıkesirspor'dan yapılan açıklamada; "Kulübümüz tarafından tesislerimizde bugün tüm futbolcu, teknik ekip ve çalışanlarımıza Covid-19 testi yapılmıştır. Profesyonel futbol takımımız oyuncularından birinin test sonucu pozitif çıkmıştır. Konu hakkında gelişme oldukça tekrar kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır" denildi. - BALIKESİR

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