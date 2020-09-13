Balıkesirspor'da Mrsic'in testi pozitif çıktı!

TFF 1.Lig ekiplerinden Balıkesirspor'da pazartesi günkü Giresunspor maçı öncesi yapılan korona virüs testlerinde, Antonio Mrsic'in sonucunun pozitif çıktığı öğrenildi.
Konuyla ilgili Balıkesirspor'dan yapılan açıklamada; "Kulübümüz tarafından tesislerimizde bugün tüm futbolcu, teknik ekip ve çalışanlarımıza Covid-19 testi yapılmıştır. Profesyonel futbol takımımız oyuncularından birinin test sonucu pozitif çıkmıştır. Konu hakkında gelişme oldukça tekrar kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır" denildi. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2020 10:15 - Kaynak: İHA
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