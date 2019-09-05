Son Dakika Haberleri: Balıkesirspor'da taraftara destek çağrısı
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Balıkesirspor'da taraftara destek çağrısı

3 saat önce

TFF 1. Lig takımlarından Balıkesirspor'un teknik direktörü Ali Tandoğan, 4. haftada sahasında Ümraniyespor ile yapacakları maç için taraftarlardan destek istedi.

TFF 1. Lig takımlarından Balıkesirspor'un teknik direktörü Ali Tandoğan, 4. haftada sahasında Ümraniyespor ile yapacakları maç için taraftarlardan destek istedi.

Ali Tandoğan ve kulüp asbaşkanı Umut Kırtıl, kulüp tesislerinde düzenledikleri basın toplantısında, transferin son günü takıma kazandırılan 11 oyuncu ile ilgili süreci değerlendirdi.

Transfer tahtasının kapalı olması nedeniyle sezona genç bir kadroyla başladıklarını belirten Tandoğan, bu oyuncuların başarılı bir performans sergilediğini söyledi.

Yeni gelen oyuncuları Ümraniyespor maçına hazırlamayı hedeflediklerini dile getiren Tandoğan, şöyle konuştu:

"Ümraniye maçı bizim için çok değerli. Taraftarımızın bu maçta bize çok destek olması lazım. Bugün bizim hedefimiz ligde kalmak. Çünkü bunu böyle konuşmamız lazım. Ne zaman şunu konuşabiliriz? Biz Ümraniye'yi yeneriz. Gideriz deplasmanda yeneriz, geliriz içeride yeneriz, bir daha içerideki maçımızı yeneriz o zaman otururuz burada 'Hedef ne?' dersiniz, Ben de 'Hedefimiz bu' derim. Şu an için erken konuşursam, 'Hocam bunu demiştin' dersiniz. Yeni oyuncuların antrenmanlardaki tempolarını görmem lazım."

Asbaşkan Kırtıl da takıma takviye yaptıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

Balıkesirspor'un geleceğini düşünerek fazla para harcamadıklarını vurgulayan Kırtıl, "Nemanja Andusic, Nermin Hodzic ve Aly Malle'nin yükümlülükleri kendi kulüplerinde. Sezon sonuna kadar takımın maliyeti 12 milyon 240 bin liradır." dedi.

Balıkesirspor, Ali Tandoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 06:02 Kaynak: AA
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